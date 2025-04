Robbant a botrány az egri iskolában, belebukott a teljes vezetőség

„Senki sem tekinthető bűnösnek mindaddig, amíg a bűnösségét a bíróság jogerős ügydöntő határozata meg nem állapítja.” A Büntetőeljárásról szóló törvény (Be.) rendelkezik így az ártatlanság vélelméről. A kódex főbb elemeit mutatjuk be példák segítségével. A büntetőjogi procedúra újabb meghatározó szakasza, a vádemelés következik a sorban. A bűncselekmények nyomozását követően a büntetőjogi procedúra főbb elemeinek ismertetésében elérkeztünk a vádemelés előírásaihoz. Többek között egy tánciskola példáján keresztül mutatjuk be a vádemelés menetét.

A megyeszékhelyen ebben az épületben volt a tánciskola.

Forrás: Huszár Márk/Heol.hu

A férfi molesztálta a nevelt lányait

A vádiratban a jogforrás előírása alapján mindenképpen szerepelnie kell azoknak az adatoknak, amelyek segítségével a vádlott azonosítható. Pontos leírását kell adni annak, hogy milyen cselekmény miatt emelnek vádat, s a Büntető törvénykönyv szerinti minősítését is közölni kell. Lényeges része a váddokumentumnak, hogy az ügyészség milyen büntetés vagy intézkedés kiszabását indítványozza a bíróságnak. Mindez elengedhetetlen követelmény, a bíróság ugyanis csakis a vádban foglaltak alapján járhat el.

Ha a vádirat nem tartalmazza az említett elemek valamelyikét, akkor adott esetben az ítélkező szerv az eljárást meg is szüntetheti.

Két esztendeje februárban készült el a vádirat abban az ügyben, amelyben a Heves Vármegyei Főügyészség háromrendbeli, 12. életévét be nem töltött hozzátartozója sérelmére elkövetett szexuális erőszak és szexuális kényszerítés bűntettével vádolt meg egy dél-hevesi faluban élő férfit. Az illető húszéves volt, amikor 2018-ban élettársa lett egy háromgyermekes nőnek. Mindhárom gyermek kiskorú lány volt, köztük egy hétéves ikerpár, és a tízesztendős legnagyobb.

A vád szerint 2020 tavaszától a nevelőapa a ház konyhájában, majd a padláson molesztálta a legidősebb lányt, akit egyre gyakrabban fajtalan magatartásra vett rá, s a telefonján pornófilmeket próbált megnézetni vele. Később az ikreket is bevonta ezekbe a perverz tetteibe, és egyben megtiltotta mindhármójuknak, hogy beszéljenek a történtekről. A terhelt tagadta az eljárás alatt a bűncselekmények elkövetését. A főügyészség arra tett mértékes indítványt, hogy ha a vádlott az előkészítő ülésen a váddal egyezően beismeri a bűnösségét, úgy a bíróság vele szemben 11 év fegyházbüntetést szabjon ki, végleges hatállyal tiltsa el minden gyermekekkel kapcsolatos tevékenységtől és foglakozástól, s kötelezze őt közel 750 ezer bűnügyi költség megfizetésére.