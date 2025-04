Vonattal ütközött egy autó Egerben + helyszíni fotók

Vonattal ütközött össze egy autó Egerben, így az Eger–Szilvásvárad vonalon hosszabb menetidőre, pótlóbuszos közlekedésre kell számítani baleseti helyszínelés miatt. Az Egerből 13:05-kor Szilvásváradra elindult személyvonat (35514) Egerben a Homok utcai vasúti átjáróban egy autóval ütközött. A balesetben nem sérült meg senki. A vonat utasait pótlóbusz szállítja tovább - olvasható a MÁV Facebook oldalán.

Forrás: Agria Tv Bt./Ládi László

A balesetet követően az autó két utasa ki tudott szállni, és a vonat harminc utasa is elhagyta a szerelvényt. Az egri hivatásos tűzoltók áramtalanították az autót. A balesethez a társhatóságok is kiérkeztek, valamint a vasúttársaság szakemberei is a helyszínre tartanak - írja a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság oldalán.

Baleset történt Egerben, a Homok utcai vasúti kereszteződésnél. Feltehetőleg a személyautó sofőrje nem adta meg az elsőbbséget, későn vette észre a tilos jelzést és összeütközött a Szilvásvárad felé közlekedő kisvonattal. Jelenleg tart a helyszínelés, személyi sérülés nem történt. A baleset körülményeit az Egri Rendőrkapitányság vizsgálja - tudatta portálunkkal Lázár Levente rendőr főhadnagy, a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense.

Egy évvel ezelőtt pont húsvét hétfőn hasonló baleset történt a környéken, azonban az halálos kimenetelű volt. Egy személyvonat elgázolt egy motorost Egerben.