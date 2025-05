Kiraboltak? Bántalmaztak? Mutatjuk, hova fordulj segítségért

Korábban írtunk arról, hogy bárki válhat áldozattá. Nem vagyunk azonban magunkra hagyva ebben az esetben sem. Az Áldozatsegítő Központok és Pontok szinte minden megyeszékhelyen ott vannak. A Magyar Nemzet cikke szerint ezekben az intézményekben mindenki, mindenféle bűncselekmény áldozata, még a ma igen gyakori online csalás miatt bajba kerültek is kaphatnak segítséget, akár anyagi természetűt is. A magyar rendszer példaértékű Európában, de a japánok és a svájciak is tanulmányozzák.

Dr. Kormos Kinga, az egri Áldozatsegítő Központ koordinátora olyan esetekről számolt be, ahol segítséget nyújtottak

Forrás: Berán Dániel/Heol.hu

Heves vármegyében is fordulhatunk az Áldozatsegítő Központhoz. Dr. Kormos Kinga, az Egri Központ vezetője a Heol.hu-nak három esetről számolt be, amelyben segítettek egy bajba jutott embernek.

– Az egyik esetben az áldozat feljelentést tett a férje ellen kapcsolati erőszak elkövetése miatt, aki évek óta folyamatosan bántalmazza. Kezdetben verbálisan, lelkileg bántalmazta, de az utóbbi hónapokban tettlegességre is sor került. Az áldozat kettő közös gyermekükkel együtt elköltözött közös ingatlanukból, de az elkövető azóta is személyesen felkeresi, telefonon zaklatja, megfélemlíti őt. Kiskorú gyermekeik szintén szemtanúi voltak a bántalmazásnak – ismertette dr. Kormos Kinga.