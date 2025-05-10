2025.05.10. 19:55
A hevesi határban szülte meg a babát, majd magára hagyta
Szörnyű tragédia történt Tarnazsadányban. Az édesanya csecsemőgyilkosságot követett el.
Az Egri Törvényszék egy előkészítő ülésen hozott ítéletet annak a nőnek az ügyében, aki Tarnazsadány határában világra hozta újszülött gyermekét, majd elrejtette és magára hagyta. A csecsemő az ellátás hiánya miatt életét vesztette. Az édesanya csecsemőgyilkosságot követett el.
A vádlott elismerte a csecsemőgyilkosságot
A vádlott elismerte bűnösségét, és lemondott a tárgyaláshoz való jogáról. A bíróság elfogadta ezt a nyilatkozatot, és a vádiratban foglaltak alapján állapította meg a tényállást. Emberölés bűntette miatt a nőt tíz év fegyházra, valamint tíz év közügyektől eltiltásra ítélték, és megszüntették a kiskorú gyermekei feletti szülői felügyeleti jogát. Az eset 2021-ben történt.
Az előkészítő ülésen elsőként az ügyész ismerteti a vád főbb elemeit, a bizonyítékokat, s indítványozza a vádlott elleni szankció vagy intézkedés mértékét, tartamát. Feltéve, hogy a terhelt beismeri a bűncselekmény elkövetését. Ezután a vádlottat hallgatják ki, figyelmeztetik arra, hogy milyen jogokkal élhet, amelyek meghatározzák azt is, miként folytatódik a procedúra.
Hátba szúrta késsel a diáktársát
Az előbbi helyzetet a Be. 504. szakasza szabályozza Eljárás a bűnösség beismerése esetén címmel. Ha a terhelt ekképpen cselekszik az előkészítő ülésen, s lemond a tárgyaláshoz való jogáról, akkor a bíróság megvizsgálja azokat a feltételeket, amelyek alapján a nyilatkozatát elfogadja, vagy sem.
Az elfogadás feltétele, hogy a vádlott megértette, milyen következményekkel jár a közlése, nincs kétség a beszámítási képességéről és a beismerése önkéntességéről, az pedig egyértelmű, s az ügyiratok is alátámasztják. A beismerő nyilatkozatot a bíróság végzéssel fogadja el, ami ellen nincs jogorvoslati lehetőség.
Az ügy az előkészítő ülésen is elintézhető, ha ennek nincs akadálya. A bíróság kihallgatja a vádlottat a büntetéskiszabás körülményeiről, majd felszólalhat a vád képviselője, és a védő is. Végül ítéletet is hozhat a bíróság.
Így tett a Győri Törvényszék idén márciusban, a hazánkban nagy port kavart bűnügyben, amelyben tavaly áprilisban a bőnyi iskolában egy 12 éves diáklány iskolatársát késsel hátba szúrta az órák közötti szünetben. Előre kitervelten, 14. életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett emberölés bűntett kísérlete miatt emeltek vádat B. Katalin ellen, aki beismerte bűnösségét és lemondott a tárgyaláshoz való jogáról.
A bíróság ezután meghallgatta az ügy résztvevőit, s maximális, négy év javítóintézeti nevelést szabott ki a késelőre.
Minden büntetőügyben kötelező előkészítő ülést tartania a bíróságnak, a 2017-ben megalkotott Büntetőeljárásról szóló törvény alapján (Be.) – szögezi le a birosag.hu honlapon megjelent jogszabály-magyarázat. A Be. 499. szakasza úgy fogalmaz, hogy ez az eljárási cselekmény hivatott előkészíteni a vádemelést követően a bírósági tárgyalást. Ezen a nyilvános ülésen a vádlott és a védő közölhetik, mit gondolnak a vádiratban foglaltakról, s a procedúra további menetének alakításában is közreműködhetnek. Így hatékonyabbá válhat a folyamat, gyorsabban hozható döntés a büntetőügyekben. A bíróságnak a vádirat kézbesítése után három hónapon belül kell kitűznie az előkészítő ülés időpontját. Azon kötelező részt vennie az ügyésznek és a védőnek, az utóbbi távollétében nem is tartható meg.
Utcán ütötte le a szerszámnyéllel
Lehetséges az is, hogy a megvádolt személy nem tesz beismerő vallomást, tagadja a bűnösségét, vagy erre a kérdésre nem válaszol. Továbbá, hogy a bíróság nem fogadja el a terhelt beismerő nyilatkozatát.
Megtörténhet az is, hogy a vádlott elismeri a bűnösségét, de nem mond le a tárgyaláshoz való jogáról. A terhelt ezután közölheti, hogy mely tények valódiságát fogadja el a vádiratban feltüntetettek közül, a védőjével együtt előadhatja a védekezése alapjául szolgáló tényeket és azok bizonyítékait.
Indítványozhatják, hogy a bíróság mely bizonyítékokat rekesszen ki, illetve milyen bizonyítást vegyen még fel. Minderre a vád képviselője észrevételt, indítványt tehet. Ezután pedig a bíróság a tárgyalást nyomban megtarthatja.
Két éve, március végén, életveszélyt okozó testi sértés vádja miatt tartott előkészítő ülést az Egri Törvényszék a Heves vármegye egyik településén élő M. T. ügyében. Ő 2022 júniusában a lakóhelye utcáján kerékpározott, azon 150 centis fa szerszámnyelet vitt. Utolérte a gyaloglót, akivel előző nap összevitatkozott. M. eldobta a biciklit, magához vette a szerszámnyelet, amivel többször, nagy erővel fejbe vágta a sértettet, akinek a sérülései közvetett életveszéllyel jártak.
Az előkészítő ülésen a vádlott nem ismerte be bűnösségét és nem mondott le a tárgyaláshoz való jogáról, így a bíróság kitűzte a tárgyalás időpontját.
Kapanyéllel ütötte a haragosát, és el sem ismerte bűnösségét a dühödt férfi Hevesben
Piramisjáték arany ígéretével
Megtörténhet, hogy sokan ülnek a vádlottak padján, s az előkészítő ülésen közülük vannak, akik beismerik a bűntény elkövetését, lemondanak a tárgyaláshoz való jogukról, s vannak, akik tagadnak, tárgyalás tartását kérik. Az előbbiek esetében befejezhető az eljárás, míg az utóbbiaknál következik a tárgyalás.
Eredetileg tizenöt vádlottja volt annak a bűnügynek, amelyben a Heves Megyei Főügyészség piramisjáték szervezése bűntett elkövetésével vádolta meg mindannyiukat. Az Egri Törvényszék előtt 2021 januárjában tartott előkészítő ülésen tízen be is ismerték a bűnösségüket, és velük szemben jogerős döntés is született. Ám a másik öt terhelt ellen októberben kezdődött meg a tárgyalási szakasz.
A vád szerint 2010-ben az E… Ltd. nevű cég egy internetes oldalon arany vételével, pénzügyi befektetési lehetőséget hirdetett meg. Az oda belépőknek a vállalkozás kedvezményes aranyvásárlási módozatot kínált. A program résztvevőinek ezt a lehetőséget kellett népszerűsíteniük. A rendszerbe érkezők a belépési díjat befizető új tagok után kreditpontokat kaptak, amiket euróra lehetett átváltani. A kreditpontért kapott euró azonban kizárólag aranytömb vásárlására volt fordítható az erre készített szabályzat szerint. A belépési díj 540 euró volt.
A webüzleten keresztüli regisztrációt rendelés leadása követte, 7 ezer euró értékben, s legalább egy rendelési kupon összegének a befizetése, ami 540, az internetszolgáltatás további 40 euróba került. A belépőnek be kellett szerveznie két személyt, utóbbiaknak további kettő-kettőt, amíg a tábla meg nem telt és ketté nem osztódott.
A második ciklusban, a már betelt táblából további személyek kerültek át, a tagok folyamatos beléptetésével. A játék lényege mások pénzének összegyűjtése és szétosztása volt, s a tagok jó része kárt szenvedett.
Előnyös a vádlottnak a beismerés
Dr. Bérces Viktor, a Kúria főtanácsadója, docens tanulmánya szerint az angolszász büntetőperekben a közvetlen bizonyítékok, mint a szemtanú elmondása vagy a vádlott beismerő vallomása, mindig előnyt élveznek a közvetett bizonyítékokkal, az ujjlenyomattal, DNS-mintával szemben. A terhelt szóbeli eljárási cselekményei alapján mást jelent nyilatkozni, beismerni vagy vallomást tenni. Az esküdtszék feljogosított, hogy a vádlott hallgatását terhelő körülményként értékelje. Így a terheltnek elemi érdeke, hogy a védekezéséhez megfelelő bizonyítékokat szolgáltasson. Az USA-ban és Kanadában a büntetőügyek 2–4 százalékát tárgyalja az esküdtszék. A fennmaradó 96–98 százalékban az eljárások egyesbíró előtt zajlanak, mivel rendszeres a terhelt beismerő vallomása, a vádalku, s az ítéleti alku.
