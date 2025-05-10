A hevesi határban szülte meg a babát, majd magára hagyta

Az előkészítő ülésen elsőként az ügyész ismerteti a vád főbb elemeit, a bizonyítékokat, s indítványozza a vádlott elleni szankció vagy intézkedés mértékét, tartamát. Feltéve, hogy a terhelt beismeri a bűncselekmény elkövetését. Ezután a vádlottat hallgatják ki, figyelmeztetik arra, hogy milyen jogokkal élhet, amelyek meghatározzák azt is, miként folytatódik a procedúra.

Hátba szúrta késsel a diáktársát

Az előbbi helyzetet a Be. 504. szakasza szabályozza Eljárás a bűnösség beismerése esetén címmel. Ha a terhelt ekképpen cselekszik az előkészítő ülésen, s lemond a tárgyaláshoz való jogáról, akkor a bíróság megvizsgálja azokat a feltételeket, amelyek alapján a nyilatkozatát elfogadja, vagy sem.

Az elfogadás feltétele, hogy a vádlott megértette, milyen következményekkel jár a közlése, nincs kétség a beszámítási képességéről és a beismerése önkéntességéről, az pedig egyértelmű, s az ügyiratok is alátámasztják. A beismerő nyilatkozatot a bíróság végzéssel fogadja el, ami ellen nincs jogorvoslati lehetőség.

Az ügy az előkészítő ülésen is elintézhető, ha ennek nincs akadálya. A bíróság kihallgatja a vádlottat a büntetéskiszabás körülményeiről, majd felszólalhat a vád képviselője, és a védő is. Végül ítéletet is hozhat a bíróság.

Így tett a Győri Törvényszék idén márciusban, a hazánkban nagy port kavart bűnügyben, amelyben tavaly áprilisban a bőnyi iskolában egy 12 éves diáklány iskolatársát késsel hátba szúrta az órák közötti szünetben. Előre kitervelten, 14. életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett emberölés bűntett kísérlete miatt emeltek vádat B. Katalin ellen, aki beismerte bűnösségét és lemondott a tárgyaláshoz való jogáról.