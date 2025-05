Ilyet a hevesi rendőrök sem sűrűn látnak: fényűző luxusban élő család bukott le, itt vannak a részletek – fotókkal, videóval

A KR NNI Kábítószer Bűnözés Elleni Hivatal (KBEH) miskolci egysége már évek óta nyomoz egy Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében drogot terjesztő csapat ellen. Az eljárás megindulása óta a nyomozók több, az elkövetői körrel kapcsolatban álló alsó szintű terjesztőt és fogyasztót fogtak már el. Az első nagyobb akcióra még 2022 februárjában került sor. Azt követően egyre-másra csaptak le a rendőrök azokra a dílerekre, akik a most elfogott banda tagjaitól szerezték be az új pszichoaktív anyagot. Az eljárások több hatóságnál folynak, ezek során megközelítőleg 5 kilogramm bódító hatású anyagot, úgynevezett kristályt foglaltak le - olvasható a Police.hu oldalán.

A drogot terjesztő csapatot elfogták

Családi vállalkozássá alakult a drogügylet

A gyanú szerint a szolnoki drogterjesztő csapat meghatározó tagja a 48 éves Ö. Géza volt, majd később átvette a szerepét a 26 éves F. István, aki több más terjesztő mellett az R. családdal is kapcsolatban állt. Az új pszichoaktív anyagok értékesítésében a família szinte minden tagja részt vett. Az illegális drogbizniszt a családon belül a 28 éves R. Róbert koordinálta. Ő dirigált az apjának, illetve az öccseinek és a bátyjának is. A férfi F. Istvántól Szolnokon más-más helyen és eltérő módon vette át a kereskedelemre szánt illegális szert. R. Róbert tárolta és rejtette el a drogot, amit családtagjai segítségével értékesített tovább.

A Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság is részt vett a rajtaütésben

Ö. Géza, F. István és az R. család tagjai ellen május elejére gyűjtöttek annyi bizonyítékot, hogy a nyomozók megszervezzék elfogásukat: 12 helyszínen összesen több mint száz rendőr lépett egyszerre akcióba május 6-án hajnalban. Szolnokon, illetve Újszászon fogták el a nyolc gyanúsítottat. A rajtaütésben a KBEH miskolci osztálya mellett részt vett a győri, a szegedi és a debreceni egység is, a KR NNI Kábítószer Bűnözés Elleni Osztály, a Bevetési Osztály, a KR NNI bűnügyi technikusai, kutyavezetői, a KR rendészeti állománya, valamint a Jász-Nagykun-Szolnok, a Borsod-Abaúj-Zemplén és a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság közterületi támogató egységei is. Két helyszínen a Terrorelhárítási Központ műveleti egységeinek a segítségét is kérték a nyomozók, mert olyan információik voltak, hogy a gyanúsítottaknál fegyver lehet.