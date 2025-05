Autópályán érezte magát Egerben, közel félmilliós csekket kapott

Több mint négy és fél ezer gyorshajtást regisztráltak Heves megyében az idei első négy hónapban. A Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányságtól kapott adatok szerint idén január 1. és április 25. közötti időszakban Heves vármegyében a fix, illetve a változtatható helyű sebességmérő műszerek üzemeltetése során összesen 4 ezer 587 gyorshajtót szűrtek ki a forgalomban. Többnyire a mozgó trafik felvételei alapján büntettek - a gyorshajtás rekorderei közül is sokan ezekre nem számítottak - , hiszen a fix trafik helyeit ismerni, vagy jelzik az útvonaltervező alkalmazások is, de így is 819-en futottak bele a megengedettnél nagyobb sebességgel a VÉDA kameráiba.

A gyorshajtás rekorderei 120 felett repesztettek 50 helyett a belterületi útszakaszokon

Forrás: Huszár Márk/ Heol.hu

Ennyit fizethet a gyorshajtás rekordere

A rekordbírságokkal kapcsolatos kérdésünkre a rendőrség megosztotta, az első helyezett egy személygépkocsi vezető, aki Eger belterületén a megengedett ötven helyett 127 kilométer per órás sebességgel hajtott, emiatt 468 ezer forintos pénzbírságot kapott. A dobogó második fokára ketten „állhatnak fel” 312 ezer forintos büntetésekkel. Egyikük Gyöngyösön 124-gyel, másikuk Szihalmon 121-gyel repesztett. A bírság összegét tekintve harmadik helyezett tíz autóvezető lett, ők egyenként 210 ezer forintos csekkeket kaptak gyorshajtásuk miatt. A járművezetők a sebességtúllépés mértékétől függően jogsértésenként a jogszabályban előírt 4, 6, illetve 8 előéleti-, azaz büntetőpontot kapnak.

Augusztusban is lesz speedmarathon

A sebességellenőrzés a rendőrség napi feladata, de vannak nagyobb erőkkel végzett rendszeres ellenőrzések is. Az Országos Rendőr-főkapitányság által meghatározottak szerint a vármegye rendőri állománya évente két alkalommal vesz részt a Roadpol Speed európai közúti ellenőrzés végrehajtásában. Az első ellenőrzés-sorozat már lezajlott április 7-13. között, amelynek része volt a 24 órás Speedmarathon ellenőrzés. A mérési helyeket az email-ben beérkezett lakossági igényeket figyelembe véve választották ki. A második ellenőrzés-sorozatot várhatóan augusztusban tartják.