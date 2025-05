Így zártak az erőpróbán az egri tűzoltók

Május harmadikán már második alkalommal szervezték meg a Sztárek Ferenc Tűzoltó Erőpróbát.

Így végeztek az erőpróbán az egri tűzoltók

Forrás: Kriston Géza tűzoltó őrmester

Az eseményen összesen kilencvenen, köztük három egri tűzoltó állt rajthoz Nyíregyháza belvárosában. A résztvevőknek egy vontatókötélre kötött autót kellett időre elhúzni, majd egy hatalmas gumiabroncsot átforgatni, tűzoltó készülékkel a második emeletre sprintelni, illetve tömlő magasba felhúzása és egy nyolcvan kilogrammos bábu mozgatása is az embert próbáló feladatok között szerepelt. Mindezeket teljes védőfelszerelésben, légzőpalackkal a hátukon teljesítettek a versenyzők. Az eseményt a bajtársiasság jegyében szervezték meg idén is - írja a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

A bajnoksággal a nyíregyházi tűzoltóság 141 évvel ezelőtti megalapítására emlékeztek és első parancsnoka, Sztárek Ferenc előtt tisztelegtek. Hazánk szinte minden tájáról, Romániából és Szlovákiából is jelentkeztek az erőpróbára, hogy meghódítsák a nehéz és látványos akadálypályát. Idén nemcsak hivatásos, önkormányzati, önkéntes és létesítményei tűzoltók, hanem társszervek munkatársai is megmutatták erejüket, gyorsaságukat. Sőt, most először női versenyzők is rajthoz álltak.

Az egri tűzoltók a kategóriájukban az alábbi helyezéseket érték el: