Horror Gyöngyösnél: fejbe lőtt nő koponyája került elő a város mellett

Kis kaliberű fegyverrel lőhették fejbe

Azonban van ettől szokatlanabb eset is, melynél a haláleset időpontját is csak "50 éven belül" történtként tudták meghatározni. A 2020 karácsonyát követő napokban Gyöngyös külterületén, a Deli tó délnyugati partján talált ismeretlen holttestből származó koponya egy 50 év körüli nőtől származhat. A police.hu oldaláról azt is megtudtuk, hogy a megtalált csontmaradványon homloktáji bemeneti és tarkótáji kimeneti nyílást is találtak, amelyek a feltételezések szerint kis kaliberű fegyverből leadott lövés okozhatott, s mely a halált is okozhatta. Az elhunyt a koponya feltalálásának idejét megelőző 20-50 évben halhatott meg.