Két autó karambolozott Egerben szombat este

Forrás: Beküldött

A baleset okozott némi torlódást, de úgy sejtjük komoly baj nem történt. Kerestük a rendőrököket, akik elmondták, hozzájuk nem érkezett bejelentés.

A szombati nap folyamán történt egy halálos motorbaleset a 21-es főúton, melyről írtunk korábban.