Baleset

2025.05.10. 19:42

Két autó karambolozott Egerben

Fennakadtak egymáson, mint a bodobácsok.

Koccanás volt Egerben szombat este. Két autó karambolozott a Vörösmarty és a Rózsa Károly utca sarkán.

Két autó karambolozott Egerben szombat este
Forrás: Beküldött

A baleset okozott némi torlódást, de úgy sejtjük komoly baj nem történt. Kerestük a rendőrököket, akik elmondták, hozzájuk nem érkezett bejelentés.

A szombati nap folyamán történt egy halálos motorbaleset a 21-es főúton, melyről írtunk korábban.

 

