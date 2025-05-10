Baleset
2025.05.10. 19:42
Két autó karambolozott Egerben
Fennakadtak egymáson, mint a bodobácsok.
Koccanás volt Egerben szombat este. Két autó karambolozott a Vörösmarty és a Rózsa Károly utca sarkán.
A baleset okozott némi torlódást, de úgy sejtjük komoly baj nem történt. Kerestük a rendőrököket, akik elmondták, hozzájuk nem érkezett bejelentés.
A szombati nap folyamán történt egy halálos motorbaleset a 21-es főúton, melyről írtunk korábban.
