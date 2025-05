Heves megyei diákot is zaklathatott a dél-borsodi tanár

Az első tárgyalást tartotta a Mezőkövesdi Járásbíróság annak a tanárnak az ügyében, akit azzal vádolnak, hogy kiskorú tanítványait zaklatta dél-borsodi iskolákban. A kiskorú veszélyeztetése miatt vádolt 44 éves férfi a korábbi előkészítő ülésen tagadta, hogy bármit elkövetett volna a mezőcsáti közép- és tardi általános iskolákban. A vád szerint Mezőcsáton egy tanítványával intim viszonyba került, míg Tardon simogatott több lányt és egyiknek szexuális tartalmú megjegyzéseket is tett.

Kiskorú veszélyeztetése a vád a tanárral szemben, aki a bíróságon tagadta a terhére rótt cselekményeket

Forrás: Tóth Balázs / Heol.hu

A férfi vallomásában a mezőcsáti esetről elmondta, ne kocsikázott tanítványával és az otthonában sem járt hivatalos családlátogatáson kívül. Ajándékokat sem vett neki és nem is küldött neki üzeneteket. Tagadta a szexuális viszonyt is. A bíró kérdésére, hogy néhány év alatt miért fordult meg kilenc iskolában is, ahol a próbaidőt sem töltötte ki, azt mondta, ő szigorú tanár és elmondta a véleményét feletteseinek is.

A tardi iskolában 2023. őszén tanított, s gyerekeire való tekintettel szerinte külön odafigyelt, hogy ne legyen panasz a munkájára. Szerinte itt szerették a diákjai, több lány különösen, és nem értette a hirtelen fordulatot. Úgy gondolja, azért, mert nem akart a haverjuk lenni. Kifejtette, itt is rendes testnevelés órákat tartott, mert mozgáskultúrában lemaradtak, átvariálta a tanmenetet is, hogy felkészülhessen több diák a felvételire. Tagadta, hogy káromkodott, és azt is, hogy obszcén vicceket mesélt volna, félreérthető videókat, illetve kézjelet mutatott volna, s azt is, hogy az orális szexre tett volna utalást egyik tanítványának, miután a folyosón guggoló lány elé kényelmetlen távolságban megállt.

Kiskorú veszélyeztetése: perverz viccek, utalás orális szexre

A tárgyalásra több tanút is beidézett a bíróság, köztük a tardi iskola igazgatóját, de volt tanítványokat is. A tanárnak Heves megyei diákja is volt, akit a vád szerint zaklatott. Az akkor nyolcadikos lány elmondta, néhány hétig jó órákat tartott a férfi, majd lazább lett a fegyelem, sokkal több lett az órákon való beszélgetés. Videókat is néztek a férfi telefonján, és azzal fényképezkedtek is. Egyik nyújtott nyelves fényképével kapcsolatban tett megjegyzést a tanár, mit fog róla mondani a haverjainak, de általában is többször beszélt neki az orális szexről, volt, amikor a fülébe súgva. Az osztályközösségben is egyre több perverz viccet mondott, bár először ők kezdeményezték, s káromkodott is. Volt, amikor a combját simogatta, amit ő nehezményezett, s a tanár a jelenetet úgy állította be, hogy a lány húzta oda az ő kezét. De előfordult, hogy fekvőtámaszozás közben tette a mellkasa alá a kezét. Ők nem mertek panaszkodni a tanárra, de végül egy hatodikos lány mesélt a tanároknak, ezután bocsátották el.