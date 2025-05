Kiderült, hogy a nők vagy a férfiak okoznak több balesetet

Korábbi cikkünkben a rendőrség polgárőröknek tartott előadásáról írtunk, amelyben baleseti statisztika is szerepelt. Akkor írtuk, hogy Heves vármegyében tavaly 515 személyi sérüléssel járó közúti baleset történt. Ebben benne vannak a könnyű, a súlyos sérüléssel és a halálesettel járó balesetek is. 2010-hez képest nem csökkent, hanem nőtt a balesetek száma. Cikkünkben szóba került az is, hogy egyre több a gépjármű az utakon, ami miatt megnő a balesetek lehetőségének esélye. Az előadásból kiderült, hogy 2024-ben 20 halálos baleset volt a vármegyében. 2016-ban összesen 8 volt.

Amíg az ember a leggyengébb láncszem a közlekedésben az ember-jármű-környezet hármasból, amelyek a baleseteket okozhatják, addig megvan a hiba lehetősége

– fogalmazott korábbi cikkünkben Erdélyi Róbert c. r. alezredes, a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság Balesetmegelőzési Bizottságának titkára.