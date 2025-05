Az M3-as autópályán felborult egy kamion, erről itt írtunk részletesen. Minden valószínűség szerint veszélyes anyagot szállított, ezért teljesen megállították az autópálya forgalmát mindkét irányba. A rendőrök a 79-es kilométernél állították meg a forgalmat mindkét oldalon.

Leterelték az autókat az M3-asról, most azok a terelőutak is bedugultak

Forrás: Olvasói fotó

Az autókat a 69-es kilométernél lévő Gyöngyös-nyugat és a 90-es kilométernél lévő Heves/Nagyfüged csomópontok között terelik le az autópályáról.

Nos úgy tűnik, a terelés is elesett, egy autópályainfókkal foglalkozó csoportban azt írták, ott is történt egy baleset, bár ráfutásosnak tűnik, mégis kilométer hosszan állnak az autók. Azt is jelezték, lassan meg-meg indul a forgalom, de a helyzet nem bíztató. Jó hírünk továbbra sincs, várhatóan több órás korlátozásra kell számítani az autópályán, így a terelt útvonalakon, a 3-as főúton is dugóra kell számítani.