Helyszíni fotók az M3-ason felborult, veszélyes anyagot szállító kamionról

– A balesetet szenvedett teherautó veszélyes anyagot szállított, tároló tartálya nem sérült meg, így lakosságvédelmi intézkedésre nem volt szükség – mondta el Soltész Bálint, vármegyei rendőrségi sajtószóvivő kérdésünkre nem sokkal fél hét előtt arról a balesetről, amelyik még délután történt az M3-as autópályán. A szerencsétlenül járt kamion miatt órák óta zárva volt már a sztráda, a forgalmat elterelték.

Veszélyes anyagot szállított az M3-as autópályán felborult kamion.

Forrás: Tóth Balázs / Heol.hu

Ugyancsak nem sokkal ezelőtt érkezett az a hír is, hogy az autópálya Budapest felé tartó oldalán feloldották a pályazárat. Ezt is megerősítette a sajtószóvivő, hozzátéve, hogy Nyíregyháza felé továbbra is le van zárva az M3-as autópálya érintett szakasza.