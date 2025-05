Durván átvertek egy egri asszonyt: a lányának akart segíteni

A napi edzését befejezve kapta az első WhatsApp üzenetet az egri asszony, akinek egyáltalán nem volt furcsa, hogy a lánya azt írja, elromlott a telefonja, azért jelentkezik ismeretlen számról. Az üzenetben pénzt kért, arra hivatkozva, hogy számlákat kell fizetnie. Az egri nő nem fogott gyanút akkor sem, amikor a lányának hitt üzenetküldő egy ismeretlen számlaszámot adott meg, hogy arra várja a pénzt. Órákkal később, amikor a számlája már sokszázezer forinttal volt soványabb, eszmélt rá: átverték. Online csalás áldozata lett.

Online csalás áldozata lett az egri asszony

A hölgy kezdetben nem aggódott, hiszen máskor is utalt a lányának különböző összegeket, így összesen ötször utalt kétszázezer forint feletti összegeket, összesen több mint 1 millió forintot estig, amikor elérte az aznapi utalási limitjét. Ekkor jelezte az üzenet küldőjének, akit még mindig a lányának hitt, hogy a limit miatt nem tud utalni többet. Ekkor is jöttek még válaszok, az egyikben az, hogy egy óra múlva új limitje lesz. Ekkor már gyanút fogott és telefonon próbálta elérni a lányát este tízkor, ami sikerült is. Ekkor jött a döbbenet, hiszen kiderült, az üzeneteket nem a lánya küldte. Ekkor hívta a bankját, illetve másnap a rendőrségre is elment.

Minderről Soltész Bálint, a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtószóvivője tájékoztatta a heol.hu-t. Hozzátette, az ügyben az Egri Rendőrkapitányság csalás gyanújával indított eljárást.

Az elmúlt időszakban mind sűrűbben ütik fel a fejüket hasonló csalások. Nemrégiben számoltunk be arról, hogy elég volt egy apró figyelmetlenség, és 10 millió forint bánta.