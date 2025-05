Több mint morbid: már ezt is ellopják az egri temetőkből! – fotóval

Korábban is írtunk már be arról, hogy a temetkezési helyek sem tartják távol a tolvajokat. Többnyire a halottak napján irányul figyelem a sírkertekre. Ám olvasónk is jelezte, hogy a Kisasszony temetőben valamint a Hatvani urnatemetőben is folyamatosan eltulajdonítják a síremlékekről a kihelyezett virágokat mécseseket, de egyéb tárgyak is a tolvajok áldozatául esnek. Még a beültetett növényeket is kiásták a tolvajok a Kisasszony temetőben.