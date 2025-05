Filmbe illőt szaltót villantott a tiszaburai betörő, aki Pókembernek képzelte magát

Nemrég számoltunk be arról, hogy valószínűleg megvan az idei év eddigi legbénább gyorshajtója. Most pedig a legbénább betörő címet vitte el az a tiszaburai férfi, aki Pókembert játszva ugrott fel egy kerítésre, de a folytatásra valószínűleg ő sem számított. Az ügyetlen betörőn röhög most az égász internet.

Egy ügyetlen betörő idétlenkedésén nevet az internet

Forrás: Szoljon

Különös jelenetsort rögzített egy biztonsági kamera április 23-án este Tiszaburán: egy férfi nem sokkal 23 óra után gyanúsan kezdett vizslatni egy helyi kisbolt udvarában. Az esetet a szomszédos épület kamerája örökítette meg, a felvétel pedig hamar felkerült egy közösségi oldalon működő csoportba is.

A férfi már első pillantásra sem csupán nézelődött: a mozgására felfigyeltek az udvarban tartott, tacskóméretű kutyák, akik azonnal ugatni kezdtek. A videón jól látható, ahogy az ismeretlen próbálja elhessegetni őket, de nem jár sikerrel. Rövid hezitálás után mégis úgy dönt, hogy megpróbál bejutni az épületbe: kifeszíti a tolóajtót, és belép.

Úgy tűnik, ekkor veszi észre a kamerát – a lebukást elkerülendő, próbálja pólóját a fejére húzni, ám az álca nem igazán sikerül. A videót és a teljes történetet a szoljon.hu oldalán olvashatják!

