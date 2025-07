Hol történik a legtöbb baleset Egerben? Ezekből az útkereszteződésekből nehéz jól kijönni

De gócpont lehet a Mindszenty Gedeon utcára felfutó emelkedős kereszteződések is, ott is volt már több sajnálatos eset, sőt Lázár Gábor emlékei szerint halálos kimenetelű is. Illetve megemlítette még a Szépasszonyvölgy utcát, ahol szerinte nem a legjobb megoldás volt virágládákkal csökkenteni a forgalmat, az autósok sebességét.