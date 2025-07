Csihi-puhi 2 órája

Balhé az egri benzinkúton: heten voltak, mint a gonoszok

Hangoskodás, csihi-puhi, majd rendőrautók zaja verte fel a környék csendjét Egerben péntek hajnalban az egyik forgalmas benzinkút környékén. A balhé a benzinkúton nem is volt kicsi: egy autóba nem is fértek be a rendőrségre előállított garázdák.

Sziasztok! Esetleg tudja valaki milyen verekedés volt az OMV benzinkúton? – tette fel a kérdést az Egerben láttam, hallottam. csoportban a Facebookon péntek éjjel egy valószínűleg Egerben élő ember. A hozzászólásokból nem derült ki, milyen balhé helyszínéül szolgált a forgalmas töltőállomás, aminek környékén gyakran bandáznak éjjel is a fiatalok. A kérdést továbbítottuk hát a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtószóvivőjének. Hamarosan kiderült, mi volt a balhé a benzinkúton. Balhé a benzinkúton. A rendőrök 7 embert állíatottak elő.

Forrás: Mediaworks illusztráció Amíg a válaszra vártunk böngésztük a hozzászólásokat: A legtöbben humorral próbálták a fantázia világába terelni a válaszadást: Meg nem erősített információk szerint, két fiatalember szólalkozott össze a benzinkút területén, később a szóváltás tettlegességig fajult. A dulakodás kiváltó oka, az autók teljesítmény különbsége, miszerint Józsika írt pd-jét elkente Csabika az 1.3 futárral. Volt, aki azzal viccelt, hogy nem volt ez más, mint: Nem tudták beváltani a pontokat...😔😄

Vagy éppen: Jobb adni, mint kapni címmel bemutató a gyakorlatban. Balhé a benzinkúton: ez történt valójában Ez utóbbi igaznak bizonyult, mert kisvártatva meg is érkezett a rendőrség válasza: – Július 18-án hajnali 4 óra körül szóváltást követően összeverekedett az említett helyszínen egy négytagú társaság egy másik trióval. A hétfős verekedő társaság egyik tagja könnyebben megsérült – tájékoztatott szombat reggel kérdésünkre Soltész Bálint rendőrségi sajtószóvivő. Hozzátette: a hét férfit az Egri Rendőrkapitányságra előállították és ellenük garázdaság bűntett gyanúja miatt indult eljárás. Sajnos a közelmúltból tudunk hasonló esetet felidézni a városból. Ott az alkohol is szerepet játszott a balhé kitörésében:





