Kertből kertbe járt, mint a róka – hajmeresztő, mit lopott össze egy hónap alatt a hevesi besurranó tolvaj

A Hevesi Járási Ügyészség gyorsított eljárásban bíróság elé állította azt a férfit, aki 2025 májusában Hevesen több családi ház udvarára és melléképületébe is betört. Összesen hat ingatlant vett célba, jellemzően késő este vagy éjszaka. A kerítéseken átmászva jutott be a telkekre, és volt olyan ház, ahová másnap vissza is ment. A portyái során főként baromfit – tyúkokat, libákat – és zöldséget, például hagymát vitt magával, de nem vetette meg a műszaki cikkeket sem: elvitt többek között ventilátort, szivattyút, fűkaszát, fúrót és egy elektromos motort is - közölte lapunkkal, Dr. Kenézi Diána helyettes sajtószóvivő ügyész.

A besurranó tolvaj mint egy róka, úgy lopkodta a baromfikat

Fotó: Burger Zsolt / MW

A besurranó tolvaj, mint egy róka, úgy lopkodta a baromfikat

A büntetőeljárásról szóló törvény értelmében az ügyészség a terheltet a bűncselekmény elkövetésétől számított két hónapon belül bíróság elé állíthatja az enyhébben büntetendő, egyszerű megítélésű ügyben, ha a bizonyítékok rendelkezésre állnak és a terheltet a bűncselekmény elkövetésén tetten érték vagy a terhelt a bűncselekmény elkövetését beismerte.

A fiatal kora ellenére büntetett előéletű vádlott jövedelemmel nem rendelkezett, az ellopott dolgok egy részét eladta, és bűncselekmények rendszeres elkövetéséből tartotta fenn magát.

A 2025 júliusában őrizetbe vett vádlott két nap elteltével bíróság előtt felelt a tettéért. A vádhatóság a többrendbeli, többszörösen minősített, üzletszerűen elkövetett lopás miatt végrehajtandó szabadságvesztés kiszabására tett indítványt a börtönviselt férfival szemben. A járási ügyészség indítványozta továbbá, hogy a bíróság az ellopott dolgok értékének erejéig rendeljen el vagyonelkobzást, továbbá a sértetteknek okozott kár megtérítésére kötelezze a terheltet.

A járásbíróság ítélete az ügyészségi indítvánnyal egyező.