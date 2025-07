Durva jelenet az egri buszon, a sofőr többször nyakon vágott egy gyereket

Új bekezdés lépett életbe egy törvénnyel 2023-ban, amely alapján nem büntetendő rágalmazásért annak a cselekménye, aki a bűntényt a közügyek szabad megvitatása körében sajtótermék vagy médiaszolgáltatás útján valósítja meg. Ám a tette nem irányulhat a sértett emberi méltóságának nyilvánvaló és súlyosan becsmérlő tagadására.

Az Országos Rendőr-főkapitányság 2022. április 4-én hozta nyilvánosságra, hogy a három évvel ezelőtti választási kampánnyal összefüggésben hazánkban 2022. február 12. és április 4. között 247 büntető- és 137 szabálysértési eljárás indult, ebből öt rágalmazás miatt.

A jogi aspektusok

Hogy elkerülhessük az alábbiakban vizsgálandó bűntények miatti eljárásokat, érdemes összefoglalni, hogyan kezeli a büntetőjog az efféle cselekedeteket hazánkban. A hatályos Büntető törvénykönyv (Btk.) XXI. fejezete szabályozza az emberi méltóság és egyes alapvető jogok elleni deliktumokat. Ezek sorába tartozik egyebek között a magán- és levéltitok megsértése. Ide sorolandó továbbá a becsület csorbítására alkalmas hamis hang- vagy képfelvétel készítése, annak nyilvánosságra hozatala, illetve a rágalmazás, a becsületsértés.

Büntetést érdemel a levéltitok kifürkészője. Szankció kiszabását írja elő a büntetőjogi kódex azokkal szemben, akik bármilyen indokkal, az emberi méltóságot semmibe véve beavatkoznak más ember magánéletébe. A Btk. 223. szakasza értelmében vétség címén elzárás lehet a büntetése annak, aki foglalkozása vagy közmegbízatása révén tudomást szerez bárki magántitkáról, s azt alapos ok nélkül felfedi mások előtt. Ha ezzel az illetőnek jelentős érdeksérelmet is okoz, akkor egy évig terjedő szabadságvesztés-büntetésre számíthat.

Szintén elzárással sújtható vétségért az, aki levéltitkot sért. A rendelkezés úgy fogalmaz, hogy annak lehet jussa ez a szankció, aki a más számára közlést tartalmazó zárt küldeményt, például levelet megsemmisíti, felbontja azért, hogy a tartalmát megismerje, azt megszerzi, vagy illetéktelen személynek átadja. Továbbá annak is, aki elektronikus hírközlő hálózat útján – beleértve az információs rendszert is – másnak továbbított közleményt kifürkész. Utóbbi esetben feltétel még, hogy súlyosabb bűntény ne valósuljon meg. Ha mindezt foglalkozásának vagy közmegbízatásának gyakorlása közben teszi, egy esztendőre is fegyintézetbe juttatható. Ha a cselekedetével jelentős érdeksérelmet okoz az elkövető, úgy bűntett okán három évre is rács mögé kerülhet jogerős bírósági ítélettel.