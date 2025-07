Hivatalosan is a legfertőzöttebb vármegyék egyike Heves, kiderült, melyik a legnagyobb gócpont

Egy hónappal ezelőtt léptek életbe minden idők legkeményebb kábítószer-ellenes jogszabályai – emlékeztetett a kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos kedden. Horváth László azt mondta: a törvényeket azért alkották, hogy megvédjék a méregkeverőkkel szemben a gyerekeket, a fiatalokat, és hogy segítsék a rendőrség, valamint a bűnüldöző szervek munkáját. Vagyonelkobzás, súlyos börtönévek, kitiltás, kötelező jóvátételi munka vár a drog, kábítószer-kereskedőkre és terjesztőkre – emelte ki.

Drogot árult a férfi Bélapátfalván, elkapták a rendőrök Fotó: police.hu

A kormánybiztos tájékoztatása szerint március eleje óta több mint 4500 büntetőeljárás indult, és napról napra növekszik a lefoglalt kábítószer, a lefoglalt pénzek és a lefoglalt ingóságok mennyisége. A kiterjedt felderítői munkának köszönhetően nemcsak egyszerű kábítószer-terjesztők, hanem komoly nemzetközi bűnhálózatok is horogra akadnak már.

– A dizájnérdrogokkal legfertőzöttebb területek vármegyék szempontjából Nógrád, Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar, Bács-Kiskun, Baranya és Pest vármegye déli, délkeleti része – ismertette Horváth László. A kormánybiztos szerint Budapest ebből a szempontból is központnak számít, de már vidéken, a legkisebb falvakban is nagyon komoly feszültséget idéznek elő a drogok.

A vármegyeszékhelyeken – Salgótarján, Eger, Miskolc, Nyíregyháza, Debrecen, Kecskemét, Pécs – szintén kiemelt problémát okoznak a dizájnerdrogok, míg Heves vármegyében Gyöngyös is kifejezetten nagy elosztóhelynek számít.

Drogfogások Hevesben

A police.hu oldalán egyébként minden akcióról beszámol a rendőrség, s mi válogattunk a legizgalmasabb Heves vármegyeiek közül. Emlékezetes marad az eset, amikor drogdílereket fogtak a rendőrök a gyöngyösi Durándában. A drogdílerek elfogása nem is akármilyen helyzeteket hozott, még tüzet is kellett oltaniuk a rendőröknek. Az egyenruhások tetten érték az ott lakó 53 éves nőt, amint érkezésükkor a kályha tűzterébe dobott egy csomagot. A rendőrök azonnal eloltották és kivették azt a tűztérből, melyben szintén kábítószergyanús anyag volt.