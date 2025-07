Több hektárnyi terület kapott lángra Hevesben, egy házra is átterjedt a tűz

– Lángra kapott a száraz fű és gaz Tiszanánán, a Csokonai Vitéz Mihály út környékén. Mintegy két és fél hektáron égett és épületeket is veszélyeztetett a tűz, amely kismértékben egy lakatlan házra is átterjedt. A füzesabonyi és a hevesi hivatásos, valamint a tiszanánai önkormányzati és önkéntes tűzoltók fékezték meg a lángokat – számolt be a tűzesetről az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

Égett a száraz fű Tiszanánán.

Forrás: Szakony Attila / Zalai Hirlap

Már csak a parázsló részeket oltják a Csokonai Vitéz Mihály út környékén, a rajok felszámolják a még izzó részeket.

Sorra dőltek a fák Hevesben: