Egy horgász is kipecázta már az emberi hamvakkal teli zsákot a Tisza-parton

Három urnazsákot fedezett fel egy férfi a szolnoki Tiszavirág híd melletti sólyázónál a napokban. A látvány megdöbbentette, mivel több kutya és járókelő is áthaladt az emberi maradványokon – írtuk meg korábban. Vasárnap, a Tisza-partján sétálva fedezte fel a férfi az emberi maradványokat Szolnokon, a Tiszavirág híd mellett. Mivel számára már nem ismeretlen az urnazsákok kinézete, így azonnal felismerte, hogy mit hozott a felszínre a Tisza vize a hétvégén.

Az egyik hétvégén felfedezett emberi hamvakat tartalmazó kegyeleti zsák, amely a Tisza-part egyik forgalmas szakaszán mosódott a partra

Fotó: Beküldött

A történet elterjedése után a Szoljon.hu olvasója további megdöbbentő részleteket osztott meg, mely szerint horgászásai alkalmával már számtalanszor találkozott az urnazsákokkal, azonban egészen idáig nem tudta, hogy mi célt is szolgálnak a fehér színű zsákok. Ferenc elárulta a hírportálnak, hogy már többször is látta a kegyeleti tárgyakat korábban, miközben horgászott. Legtöbbször a Tisza és a Zagyva torkolatánál tapasztalta megjelenésüket a stég körül, valamint a lentebbi szakaszokon is látott már ilyen zsákokat a sólyapálya alatt.

– Nemrégiben találkoztam vele a Tisza-híd alatt és a sólyapálya alatt, de már többször is korábban, amikor leapadt a víz – mesélte Ferenc, a szolnoki horgász. Ferenc elmesélte, hogy korábban, amikor wobblerrel horgászott, egy urnazsák a horgára is ráakadt.