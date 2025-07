Szellemnek hitte, halálra verte – különös kegyetlenséggel végzett egy idős nővel a hevesi tini

Az 1999-ben épphogy 18 éves, a bűntény, a gyilkosság idején fiatalkorú Cs. Gábornak tíz esztendőt kell letöltenie a fiatalkorúak börtönében. A Heves Megyei Bíróság büntetőtanácsa a tárgyalásán ezt a halmazati főbüntetést szabta ki arra az ifjúra, aki 1998. július 21-én brutális kegyetlenséggel Kiskörén megölte a 88 éves, egyedülálló özv. H. I.-nét. Az igazságszolgáltató szervnek azt kellett eldöntenie, hogy a fiatalember akkori cselekedete minősíthető-e nyereségvágyból, különös kegyetlenséggel elkövetett emberölésnek, amint azt a vádhatóság indítványozta – írtuk meg 1999. szeptember 9-én.

Különösen kegyetlenül ölt a fiatal, idő nő volt a gyilkosság áldozta Képünk illusztráció.

Fotó: Máté Péter / MW

Így történt a gyilkosság

A folytatólagos tárgyaláson a bíróság először az orvosszakértőt hallgatta meg. Ő szakvéleményében kifejtette, az áldozatot rendkívül brutális módon ölték meg. A tettes különböző tárgyakkal igen sok esetben okozott nagy fájdalommal járó sérüléseket a sértett asszonynak. A sebesülések között szerepelt koponyaalapi, kulcscsont- és állkapocscsonttörés, tüdő- és szívzúzódás, bordatörés. Bár az idős asszony valószínűleg már az első, kisszékkel fejére mért csapások után elvesztette eszméletét, halála mégis elhúzódó volt.

A továbbiakban két tanú állt a bírói pulpitus elé, majd a büntetőtanács elnöke ismertette a nyomszakértői véleményeket. Ezek egyértelművé tették, hogy a helyszínen és az ölési cselekményhez használt különböző tárgyakon a vádlott lábnyomtöredékei, ujj- és tenyérnyomatai voltak megtalálhatók. Ezt követően a perbeszédekre került sor. Az ügyész fenntartotta a vádiratban megfogalmazott tényállást és minősítést. Kijelentette: az eljárás során egyértelműen bebizonyosodott, hogy fk. Cs. Gábor hatolt be 1998. július 21-én özv. H. I.-né házába. A szekrényben kutatott, miközben a nő felébredt.

Erre a fiú előbb egy négylábú kisszékkel, majd a néni járóbotjával, azt követően egy porcelán hamutartóval ütlegelte áldozatát, végül az ébresztőórájával sújtott le rá olyan erővel, hogy az széttört, a felhúzója pedig benne maradt a sértett koponyájában.

Ebből arra következtetett a vádhatóság képviselője, hogy az elkövető kívánta a sértett halálát. Álláspontja szerint az ifjút vagyonszerzési cél vezette, s nem zárható ki, hogy az asszony bántalmazásával a későbbi eljárás alól igyekezett kibújni. Enyhítő körülményként csak a vádlott beismerő vallomását tudta értékelni. A védelem ezzel szemben azzal érvelt, hogy az eljárás során nem nyert bizonyítást a nyereségvágy, másrészt álláspontja szerint védence pánikba esett, amikor észlelte, hogy özv. H. I.-né felébredt. Erre utal, hogy minden kezébe kerülő tárgyat válogatás nélkül felhasznált ahhoz a cselekedetéhez, amely végül az áldozat halálához vezetett. Külön is felhívta a bíróság figyelmét arra, hogy a vádlott végig feltáró, beismerő vallomást tett az eljárás során, annak ellenére is, hogy szülei megpróbálták befolyásolni: ne ismerjen be olyan tettet, amit nem ő követett el. Kérte a bíróságot, tekintsen el a nyereségvágy szerinti minősítéstől, s enyhe büntetést szabjon ki az ifjúra.