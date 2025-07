Így állítottak csapdát a neppernek Hevesben a NAV-osok

Ellenőrzés 14 trillió weboldalon

A számítástechnika, a digitalizáció fejlődésének köszönhetően már jó ideje létezik a Plag.hu, azaz a plágium vizsgálatára és megelőzésére szolgáló, ingyenes online megoldás, létrehozói A. Vinckevicius és C. Klaus voltak. Mivel bűncselekményről van szó, ezért nagyon hasznos ez az online-felület. A szolgáltatás 14 trillió weboldal, cikk, könyv, szakfolyóirat és periodika alapján keresi meg a feltöltött dokumentumokban az esetleges plagizálásokat, s képes ezeroldalas szövegeket is ellenőrizni. Különösen oktatási intézményekben fontos. A tanárok így önállóan ellenőrizhetik a diákok munkáit, vagy megkérhetik őket, hogy az ellenőrző szoftveren keresztül küldjék be a dolgozataikat.