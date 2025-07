Egyre kifinomultabb trükkökkel próbálkoznak a házaló csalók Hevesben is

A csalók napjainkban a legkülönfélébb módokon próbálnak pénzt kihúzni áldozataikból. Vannak online garázdálkodók, de vannak olyanok is, akik házalnak. Az utóbbi években megszaporodtak a házaló csalókról szóló hírek is, akik különféle ürügyekkel próbálnak bejutni az emberek otthonába, hogy pénzt csaljanak ki tőlük vagy értéktárgyakat lopjanak el. Ezek általában jól felépített történettel, meggyőző fellépéssel és sokszor álruhával próbálnak megtéveszteni, időseket, egyedül élőket vagy gyanútlan háztartásokat célozva.

A házaló csalók még a Karitász nevével is visszaéltek

Portálunkon is beszámoltunk már több ilyen esetről is. Volt olyan, amiből felfüggesztett szabadságvesztés lett, ugyanis a Mezőkövesdi Járási Ügyészség vádat emelt egy 52 éves férfi ellen csalás bűntette miatt. Készülékenként 10 ezer forint előleget vett fel, azonban ilyen berendezésekkel nem rendelkezett és nem is állt szándékában a megrendelések teljesítése.