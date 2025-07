Játék 1 órája

Kincseket rejtettek el a rendőrök a Tisza-tónál

Az ezerarcú Tisza-tó kincskereső játéknak ad otthont a nyáron. A rendőrök korábban is elrejtették már a ládákat, amelyek idén is elérhetőek az érdeklődők számára. Izgalmas program lehet ez az egész családnak, és nem is kell hozzá más, csak egy okostelefon.

A Tisza-tó körüli kerékpárútvonalon virtuális geoládákat rejtettek el a rendőrség munkatársai. A programon meg kell keresni az összes ládát, és leolvasni a bennük található QR kódot. A legutolsó, ötödik ládában pedig egy kvízjáték található. Kincskeresés a Tisza-tónál

Forrás: Nagy Balázs / Új Néplap A kincskeresés öt helyszíne Tiszafüred, Tisza -tavi kerékpáros centrum

Poroszló, Tisza-tavi Ökocentrum, kikötő

Sarud, Strand

Kisköre, Lábasház Kilátó

Abádszalók, Strand gát

Hogyan vehetsz részt a játékban? Keresd meg a számozott ládákat, és olvasd le telefonoddal a QR kódot!

Érdemes a sorrendet követni, de nem kötelező.

A kérdésekre könnyen lehet válaszolni, ha előtte megtaláltad és leolvastad a ládák kódjait. A ládák bűn- és balesetmegelőzési ajánlásokhoz vezetnek.

Töltsd ki a kvízt, majd az utolsó kérdés után megjelenik egy versike, amit 2025. szeptember 15-ig kell elküldeni külön emailben a [email protected] címre! Fontos, hogy a 'küldés' megnyomása nem elég, a verset mindenképp külön kell elküldeni a megadott email címre. Telefonos elérhetőséget is javasolt megadni.

A kvíz ANONIM! A nyertest sorsolással választják ki, a nyeremény pedig vásárlási utalvány.

Bővebb információk a rendőrség Facebook oldalán találhatók.

A Tisza-tó számos más programmal is várja az érdeklődőket, ám az egyik legnépszerűbb szabadidős tevékenység, aminek a tó közelében lehet hódolni, a kerékpározás. A bringások egyik legkedveltebb helye a Tisza-tavi kerékpárútvonal.

