Már az 5. kutyát kobozták el egy kéregetőtől Egerben, egy állatnak nyoma veszett

Kutyával kéregetni nem lesz törvényes

Mint ahogy arról beszámoltunk, tavasszal tárgyalta az országgyűlés azt a javaslatot, ami az állatkínzókkal szembeni szigorúbb fellépés érdekében több törvényt is módosít. Ovádi Péter törvényjavaslatához benyújtóként csatlakozott Tuzson Bence igazságügyi miniszter is. Az új szabályozás nem csak az állatkínzást büntetné szigorúbban, de azt is tiltja, hogy kutyával kolduljanak, és azt is szankcionálja, ha nyereményként kínálják őket. Azok, akik méreg, vagy mérgezett csalétek kihelyezésével több állat pusztulását okozzák, akár öt évnyi szabadságvesztést is kaphatnak.