Sokan nem veszik komolyan – ez okozza a legtöbb motoros balesetet Hevesben

Közzétette a legfrissebb baleseti statisztikákat a Magyar Autóklub. Magyarországon fél év alatt több mint hatezer-hatszáz személyi sérüléssel járó baleset történt, ezek között kevesebb, mint háromszáz volt motoros baleset. A Dél-Dunántúl után Észak-Magyarországon történt a legkevesebb személyi sérüléssel járó baleset, 609, a különbség mindössze nyolc volt. A halálos baleseteket nézve már nem ilyen kedvező a kép, Dél-Dunántúlon 11 ilyen történt, régiókban pedig 23 (ráadásul 25-en hunytak el ezekben) további két dunántúli régió is, ha kicsivel is, de jobb adatokkal dicsekedhet.

Motoros balesetekben elhunyt társaikra emlékeztek a motoros felvonuláson június elején

Forrás: Gál Gábor/Heol.hu

Borsodban, Hevesben és Nógrádban leginkább a gyorshajtás volt a baleset eredője, de nem sokkal maradt el az okok között az elsőbbségadás elmulasztása, míg a harmadik és negyedik leggyakoribb ok az egyéb kategória és a kanyarodás szabályainak megsértése volt. Előzésből és a gyalogosok hibájából kevesebb baleset történt, igaz, azt nem részletezi az adatsor, ezekből mennyire származott súlyos sérülés. A balesetekben érintettek hét százaléka volt ittas a régióban, mai átlagosnak mondható országosan.

A legtöbb balesetben a személyautós a hibás

Leggyakrabban – mint azt a forgalomban való részvétel is indokolja talán – a személyautósok voltak a baleset okozói, az esetek több mint kétharmadában ők hibáztak. A teherautóval közlekedők 55 esetben voltak vétkesek, a kerékpárosok 27 balesetet, a motorosok 25-öt, a segédmotorosok 22 esetet okoztak, akár a gyalogosok. Hét alkalommal mikromobilitási eszközökkel (zömmel rollerekkel) okoztak bajt.

Heves vármegye kedvelt a motorosok körében, a hegyvidékeken számos olyan út van, amely jó környezetet biztosít nekik, nyáron pedig jellemzően többször éri őket baj, igaz, az utóbbi hetekben szerencsére nálunk nem történt tragédia, nem úgy, mint például Szabolcsban, ahol traktorral ütközött egy motorkerékpáros.

Megelőzni a motoros baleseteket

A rendőrség folyamatosan igyekszik ellenőrizni a motorosokat, mérik a sebességüket, ügyelnek a közlekedés rendjére a Mátrában. Így lesz ez a hétvégén is, és nem csak azért, mert most rendezik a siroki motoros találkozót, amely évről évre sok száz kétkerekű tulajdonost vonz, akik napközben túráznak is a környéken. A Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság baleset-megelőzési standja kint szokott lenni a motoros rendezvényeken is – bár ezúttal Sirokban nem lesznek jelen, de jelen voltak júniusban Mátraházán, júliusban a visontai supermoto világbajnokságon és ott lesznek augusztus végén Nagyvisnyón, a Nagyvasak harcán is. A motorosok biztonságát növeli a közútkezelő fejlesztése a 24-es úton is, hiszen több kanyarban is biztonságosabb, az alácsúszást megakadályozó lemezeket helyeztek el a szalagkorlátok alatt.