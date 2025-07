Heves lángokban - Ez a beszélgetés meggyújtja benned a vészcsengőt

Arról is beszélgettünk, mit tegyünk, hogy ezek a tüzek ne keletkezzenek. Mint Nagy Csaba elmondta, nagyobb részüket emberi gondatlanság okozza, figyelmetlenség miatt lobbannak fel a lángok. Továbbá a szén-monoxid mérgezésekről is szólt, kiemelte, elárulta, hány helyszínre riasztották a tűzoltók emiatt. Sőt egy érdekességről is szólt, hiszen jó ha tudjuk, ha kívánságlámpák elengedésével ünneplünk bármit, szabálysértést követünk el.

Mindezeket bővebben meghallgathatjátok friss adásunkban:

