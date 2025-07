Több mint 500 focipálya nagyságú terület égett le Hevesben, egy ember pedig megsérült

A szabadtéri tüzek okai

A szabadtéri tüzekben természeti értékek semmisültek meg, károk keletkeztek az agráriumban, számos helyszínen a tűz az épített környezetre is átterjedt. Mint mondta, az esetek túlnyomó többsége emberi gondatlanságra, felelőtlenségre vezethető vissza, holott sokat tehetünk azért, hogy megóvjuk környezetünket és a levegő tisztaságát. A vegetációs tüzeknek környezetkárosító hatása is van, továbbá a tüzek elpusztítják az állatok élőhelyét. Az elmúlt időszakban kevés csapadék hullott, illetve az erdőben és az erdő környéki területeken található elszáradt növényzet, avar nedvességtartalmát a szeles, napos időjárás tovább csökkentette. Ilyenkor az elszáradt növényzet a legkisebb figyelmetlenség miatt is könnyen lángra kaphat, amely hatalmas tűzhöz vezethet a szabadban. A tüzek megelőzése érdekében a dohányzó autósok ne dobják ki az égő cigarettacsikket az autóból, mert az út menti száraz növényzet nagyon könnyen meggyulladhat. A vármegyei katasztrófavédelem mindenkit arra kér, hogy ne gyújtson tüzet a szabadban. Ott se égessük most el a zöldhulladékot, ahol azt az önkormányzat egyébként engedi.

Keletkezett tűz mezőgazdasági munkálatok közben is, ezért fontos, hogy a gazdák rendszeresen olajozzák, zsírozzák a munkagépek forgó, súrlódó alkatrészeit, mert a felforrósodott részek könnyen meggyújtják a munka közben rájuk rakódott növényi törmeléket és ezzel az egész gabonatáblát. Érdemes időnként betakarítás közben megállni és a munkagépet megtisztítani a rárakódott olajsártól és növényektől. A mezőgazdasági munkagépek vezetőfülkéjében, gabonatáblán, vagy amellett senki ne gyújtson rá.

Vármegyénkben jelenleg nincs tűzgyújtási tilalom, már volt, ha elrendelik akkor tilos tüzet gyújtani az erdőkben és azok kétszáz méteres környezetében még a kijelölt tűzrakóhelyeken is, illetve a vasút és közút menti fásításokban.

A parlag- és gazégetés sem engedélyezett a fokozottan tűzveszélyes időszakban. A kerti sütögetés ilyenkor sem tiltott, csak fokozott odafigyeléssel tanácsos ilyen tevékenységet végezni. Arról, hogy Heves vármegyében van-e tűzgyújtási tilalom, a vármegyei katasztrófavédelem oldalán, a tűgyújtási tilalom alatt látható térképen tudunk tájékozódni.