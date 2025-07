Felsírtak az egri szirénák, így működik a rendszer, ami az egész városra vigyáz – fotókkal, videóval

Sorra búgtak föl a szirénák Egerben kedden, ekkora hirdették meg ugyanis a próbájukat. Ezt évente megtartják, korábban a Polgári Védelem, majd a Katasztrófavédelem, most pedig az önkormányzat a felelős az eszközök épségéért, működőképességének megőrzéséért. Kedden tíz órától az önkormányzat, a katasztrófavédelem és az MVM ÉMÁSZ munkatársai járták körbe a várost, és tartották meg a szirénapróbát, az egyes helyszíneken pedig jegyzőkönyv is készült. A környéken élők pedig érdeklődve figyeltek föl a sziréna hangra, mi történik.

A Kertész úti sziréna hangjára többen is kijöttek a házak elé, vagy megálltak nézelődni

Forrás: Tóth Balázs / Heol.hu

A város szirénái egyébként vegyesen helyezkednek el oszlopokon, illetve épületek tetején. Az oszlopokon lévők egyszerűbben indíthatók, hiszen nem kell az indításukhoz fölmászni, míg amelyik háztetőn van, ott például lépcsőzni kell (és be is kel jutni a társasházba), hiszen az irányító doboz például a lépcsőház legfelső emeletén helyezkedik el. De van olyan sziréna is, amelyik orvosi rendelőből indítható. Van, amelyik gombos (kulcs ehhez is kell), van amelyik simán, a kulcs elfordítására ordít föl. És van sziréna magánterületen is, azt például első körben nem sikerült megszólaltatni, mert az ingatlan tulajdonosa nem volt éppen otthon. Bár a próbák alkalmával előre szoktak egyeztetni az intézményekkel, lakókkal, közbe jöhet valami és pontos érkezési időpontot is nehéz megmondani, mert bármikor lehet probléma egy-egy szirénával. A magánterületen állót az önkormányzat szeretné majd közterületre kihozni, illetve természetesen tervben van az is, hogy az összes eszköz távolról is működtethető legyen.