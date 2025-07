Tesztelik a szuperhangos szirénákat Egerben, az éles helyzetet inkább soha ne akard átélni

Szirénapróba lesz Egerben a lakosság védelméért. Július 29-én (kedden) 10 órától az egri önkormányzat a polgári védelmi szakemberekkel közösen ellenőrzi a város 27 lakosságriasztó szirénáját, számoltunk be róla korábban. Ez egy próba lesz, melynek során rövid, felfutó szirénahang lesz hallható. Felmerült bennünk a kérdés, mi lenne, ha éles helyzetben hallanánk ezeket a szirénákat. Segítségünkre Nagy Csaba, a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője jött.

Forrás: Eger Város Hivatalos Oldala/Facebook

– Sokfelé lehet találkozni a lakosság riasztására alkalmas eszközökkel, bizonyos időközönként hallhatóak is ezek próbái. Az egyik ilyen a motoros sziréna, melyek üzempróbájára kerül sor Egerben. A szirénapróba kizárólagos célja, hogy ellenőrizzék a riasztóeszközök működőképességét. A jelzés semmilyen veszély bekövetkeztét nem jelzi, az embereknek nincs teendője – erősítette meg.

Ez szirénapróba lesz: de hogy tájékoztatnak, ha valós a veszély?

Mint mondta, amennyiben szükséges, a katasztrófavédelem számos csatornán tudja az éppen aktuális helyzetben követendő magatartási szabályokról tájékoztatni az állampolgárokat. A katasztrófavédelemnek nemcsak központi weboldala van, hanem minden vármegyében saját weblapot is működtetnek. Szükség esetén a katasztrófavédelem akár területi, akár országos szinten közleményeket ad ki a közelgő veszélyről, javasolt magatartási ajánlásokról. A szervezet szóvivői központi és vármegyei szinten is a nap 24 órájában rendelkezésre állnak, és tévé- illetve rádiónyilatkozatok, portáloknak, újságoknak adott nyilatkozatok útján a médián keresztül tájékoztatják az embereket a javasolt tennivalókról. A média mellett a katasztrófavédelem saját közösségimédia-felületei útján is információkat nyújt. Szükség esetén a területi és országos rádió és tévéadók útján közérdekű közleményt tudunk kiadni, amelyet a sajtótermékek kötelesek megadott időintervallumon belül többször közzétenni.

Ha indokolt, az országos tévé és rádiócsatornákon keresztül műsormegszakítással is tudunk üzeneteket átadni az emberek számára

A katasztrófavédelem ingyenesen elérhető Veszélyhelyzeti Értesítési Szolgáltatás (VÉSZ) applikációja útján is azonnal üzenni tud az alkalmazást letöltő felhasználóknak. Az ingyenes alkalmazást a legtöbb sajtótermék szerkesztősége is használja, így az ott megjelent hírek nemcsak az alkalmazást aktívan használókhoz jutnak el, hanem a média útján minden állampolgárhoz – fejtette ki.