Még a Woltos tabletet is ellopták az egri szállodából, keresik az elkövetőket

„Július 29-én éjszaka egy férfi és egy nő bejöttek az egri Hotel Unicornis lobbyjába és több értékes eszközt is elloptak. Az eset éjfél körül történt.” – írták abban a posztban, amiben képeket is mellékeltek a feltételezett elkövetőkről, akik elvitték a tárgyakat Eger egyik ismert szállodájából. Hozzátették, hogy a felsővárosi Penny üzletben is lopáson kapták már a párost, akik az Unikornisból még a Wolt által biztosított tabletet is elvitték, ami az ételfutár hálózat rendszerén kívül nem futtat semmi mást.

A woltos tablet mellett a hangfal is kellett

Eltűnt egy nagyobb méretű hangfal, egy bika kábel, s miközben távoztak, stílusosan egy üveg bort is leemeltek a pultról. Ebből azt feltételezik, hogy korábban felmérhették a terepet. Kérik, hogy ha valaki felismeri őket vagy tud róluk valamit, írjon privát üzenetet vagy jelentkezzen a rendőrségen, illetve keresse a szállodát is a következő telefonszámon: 06706342929. Portálunknak a hotel vezetője megerősítette a fentieket, elmondta, feljelentést tettek az ügy miatt.