Árokba csapódott egy autó a 3-as főúton, mentő is érkezett a helyszínre

Árokba csapódott és ott az oldalára borulva állt meg egy személykocsi a 3-as főút 86-os kilométerénél pénteken éjjel. A Gyöngyös és Visonta között történt balesethez a gyöngyösi hivatásos tűzoltói vonultak - olvasható a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság oldalán.

A baleset helyszínére mentő is érkezett

Forrás: OMSZ

A raj áramtalanított. Az autóban ketten ültek, ki tudtak szállni a járműből, mentő érkezett hozzájuk - írják.