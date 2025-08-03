Baleset
1 órája
Árokba csapódott egy autó a 3-as főúton, mentő is érkezett a helyszínre
Péntek éjszaka az árokba csapódott egy autó a 3-as főúton. A baleset helyszínére mentő is érkezett.
Árokba csapódott és ott az oldalára borulva állt meg egy személykocsi a 3-as főút 86-os kilométerénél pénteken éjjel. A Gyöngyös és Visonta között történt balesethez a gyöngyösi hivatásos tűzoltói vonultak - olvasható a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság oldalán.
A raj áramtalanított. Az autóban ketten ültek, ki tudtak szállni a járműből, mentő érkezett hozzájuk - írják.
