Bűncselekmény

1 órája

Felfoghatatlan kínokat élt át a kutya felelőtlen gazdája miatt Hevesben

Címkék#felelőtlen állattartás#bűncselekmény#állatkínzás

A Heves vármegyei férfi hónapokon át elhanyagolta az ajándékba kapott kutyát. Az ügyészség állatkínzás bűntette miatt emelt vádat ellene.

A Füzesabonyi Járási Ügyészség vádat emelt azzal a férfival szemben, aki állatkínzást követett el, nem gondozta megfelelően az ajándékba kapott állatot – számolt be az esetről dr. Gubala Ádám Miklós, az Egri Járási Ügyészség sajtószóvivő ügyésze. 

Mint írta, a vád szerint a férfi ismerőse költözése miatt ajándékba kapta barátja házi kedvencét. A vádlott 2023. augusztus és 2024. január között hosszabb időn át elmulasztotta állattartói kötelezettségét teljesíteni, nem biztosított az eb fajtájának és élettani szükségleteinek megfelelő életkörülményeket, így a kutya megfelelő táplálása is elmaradt, ami miatt az állat legyengült és kórosan lesoványodott.

A gazda nem gondoskodott az állat biztonságos elhelyezéséről, szökésének megakadályozásáról sem, emiatt az több alkalommal elmenekült, elkóborolt. A felelőtlen ebtartás keretében a túl szorosra húzott nyakörv gyulladásos, bevérzéssel és duzzanattal járó sérülést okozott az állatnak, továbbá a vádlott mulasztása folytán a kutyánál szaruhártya-fekély alakult ki. Az elhanyagolás és a kezeletlen sérülések következtében a kisállat hosszú ideig tartó, az átlagot jelentősen meghaladó fájdalmat és különös szenvedést élt át – fogalmazott a sajtószóvivő ügyész.

Kiderült, hogy maradandó egészségkárosodás vagy elpusztulás azért nem következett be, mert egy alapítvány még időben gondoskodott az ajándéknak szánt kutya megfelelő orvosi  ellátásáról. A járási ügyészség az állatkínzás bűntette miatt benyújtott vádiratában a hanyag gazdával szemben felfüggesztett szabadságvesztés kiszabására tett indítványt.

Egy férfit a Hevesi Járási Ügyészség állatkínzás vétségével vádol. Autójával egy külterületi helyszínre hajtott, majd egyszerűen kitette három kutyáját – így szabadult meg tőlük. 

 

 

