Miért?

56 perce

Állatkínzás miatt kell felelnie a hevesi férfinek – ezt tette kutyáival

Autójával egy külterületi helyszínre hajtott, majd egyszerűen kitette három kutyáját – így szabadult meg tőlük egy Heves vármegyei férfi. Az ügyészség állatkínzás vétségével vádolja, tette akár börtönbüntetéssel is sújtható lett volna.

A Hevesi Járási Ügyészség vádirata szerint a kisállatok gazdája idén májusban kocsijával egy Heves vármegyei város külterületén található – korábban fogadóként működő – helyhez hajtott, ahol a járműből nemes egyszerűséggel kitette három kutyáját, így megszabadulva korábbi kedvenceitől, majd távozott a helyszínről – számolt be a történtekről dr. Gubala Ádám Miklós, a Egri Járási Ügyészség sajtószóvivője. 

Állatkínzás: a férfi itt szabadult meg a kutyáitól.
A férfit az ügyészség állatkínzás vétségével vádolja. A járási ügyészség vádiratában a büntetlen előéletű, tettét beismerő és megbánó férfival szemben pénzbüntetés kiszabására tett indítványt.

Érdemes az állattartók figyelmét felhívni arra, hogy a Büntető Törvénykönyv szerint, aki gerinces állatát vagy veszélyes állatát elűzi, elhagyja vagy kiteszi, vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 

