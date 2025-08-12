56 perce
Állatkínzás miatt kell felelnie a hevesi férfinek – ezt tette kutyáival
Autójával egy külterületi helyszínre hajtott, majd egyszerűen kitette három kutyáját – így szabadult meg tőlük egy Heves vármegyei férfi. Az ügyészség állatkínzás vétségével vádolja, tette akár börtönbüntetéssel is sújtható lett volna.
A Hevesi Járási Ügyészség vádirata szerint a kisállatok gazdája idén májusban kocsijával egy Heves vármegyei város külterületén található – korábban fogadóként működő – helyhez hajtott, ahol a járműből nemes egyszerűséggel kitette három kutyáját, így megszabadulva korábbi kedvenceitől, majd távozott a helyszínről – számolt be a történtekről dr. Gubala Ádám Miklós, a Egri Járási Ügyészség sajtószóvivője.
A férfit az ügyészség állatkínzás vétségével vádolja. A járási ügyészség vádiratában a büntetlen előéletű, tettét beismerő és megbánó férfival szemben pénzbüntetés kiszabására tett indítványt.
Érdemes az állattartók figyelmét felhívni arra, hogy a Büntető Törvénykönyv szerint, aki gerinces állatát vagy veszélyes állatát elűzi, elhagyja vagy kiteszi, vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
