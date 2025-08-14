augusztus 14., csütörtök

1 órája

Autórajongók figyelem! Igazán különleges eseményben lehet részed Felsőtárkányban

A nyár egyik leglátványosabb eseménye közeleg Felsőtárkányban. Az Amerikai Autós Találkozó igazi időutazást ígér az 50-es évektől napjainkig.

Felsőtárkányban augusztus 15-17 között kerül megrendezésre az ACCH 30 éves jubileumi hatalmas Amerikai Autós Találkozója. Több év után, újra visszatér a településre a klub - olvasható a Festival-center Blues Hill Park Facebook bejegyzésében.

Az Amerikai Autós Találkozó igazi időutazást ígér
A kultikus eseményt már nagyon várják az autó tulajdonosok és a látogatók is. A Festival-center Blues Hill Park újra, Nemzetközi amerikai autós, 3 napos fesztiválnak ad otthon az első magyar amerikai autó klubbal közös szervezésben. Három napra beköltözik a parkba az amerikai életérzés, gyönyörű autók az 50-es évektől, korhű zene, tetkó sátor, USA relikviák, rendszámtáblák, eladó veterán autók piaca, és sok egyéb program - részletezik.

Az ACCH, 1995 óta Magyarország első és legnagyobb amerikai autós klubja, több száz USA autó várható, rengeteg látnivalóval. A 2000-es években elérték az 500 autót is az egyik közös fesztiválon. Folyamatosan érkeznek az eseményről új információk, amelyeket itt találsz.

 

 

