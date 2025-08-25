Lángoló épület, súlyos sérült, kútból mentett férfi – drámai hétvégét zárt Heves vármegye

Az elmúlt hétvége sem telt eseménytelenül a Heves vármegyei katasztrófavédelem számára: összesen 19 segélyhívás érkezett a műveletirányítási központba. A 9 tűzeset és 5 műszaki mentés mellett több téves jelzés is munkát adott az egységeknek. A hétvégi riasztásokat 30 hivatásos egység, egy önkormányzati és két önkéntes tűzoltó egyesület kezelte. Az esetek között voltak komoly tűzesetek, közúti balesetek és egy életveszélyes áramütés is – írja a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

Ezt a kutat készült tisztítani a férfi, amikor megfogta a zárlatos csörlőt, áramütés érte

Forrás: Tények

Kúttisztítás és szivattyúszerelés közben áramütést szenvedett egy férfi a mátraballai Fő úton. A bajbajutottat az ingatlan lakója és két másik ember emelte ki a nyolc méter mély, gyűrűs kútból. A pétervásárai hivatásos tűzoltók érkeztek a helyszínre, ahol áramtalanítottak. A férfit a mentők kórházba szállították.