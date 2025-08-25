1 órája
Lángoló épület, súlyos sérült, kútból mentett férfi – drámai hétvégét zárt Heves vármegye
Nem volt eseménytelen a hétvége Heves vármegyében: összesen 19 segélyhívást kezeltek a katasztrófavédelem egységei. A riasztások között volt áramütés, karambol, több tűzeset és bozóttűz is, a beavatkozások során szerencsére személyi sérülés csak néhány esetben történt.
Az elmúlt hétvége sem telt eseménytelenül a Heves vármegyei katasztrófavédelem számára: összesen 19 segélyhívás érkezett a műveletirányítási központba. A 9 tűzeset és 5 műszaki mentés mellett több téves jelzés is munkát adott az egységeknek. A hétvégi riasztásokat 30 hivatásos egység, egy önkormányzati és két önkéntes tűzoltó egyesület kezelte. Az esetek között voltak komoly tűzesetek, közúti balesetek és egy életveszélyes áramütés is – írja a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.
Kúttisztítás és szivattyúszerelés közben áramütést szenvedett egy férfi a mátraballai Fő úton. A bajbajutottat az ingatlan lakója és két másik ember emelte ki a nyolc méter mély, gyűrűs kútból. A pétervásárai hivatásos tűzoltók érkeztek a helyszínre, ahol áramtalanítottak. A férfit a mentők kórházba szállították.
Megdöbbentő baleset Mátraballán – Zárlatos csörlő miatt zuhant a kútba a fiatal férfi
Egy személygépkocsi letért az útról Zsámbok és Jászfényszaru között. Az autó utasa saját erejéből elhagyta a járművet, a mentők megvizsgálták. A hatvani hivatásos tűzoltók áramtalanították az autót és hőkamerával átvizsgálták a környéket. Az utas súlyosan megsérült. Egy parasztház egyik helyisége és fürdőszobája égett közel száz négyzetméteren az ecsédi Táncsics Mihály utcában. A hatvani hivatásos tűzoltók egy vízsugárral fékezték meg a lángokat. Az évek óta lakatlan épületben nem volt közmű, személyi sérülés nem történt. A vasúti töltés mellett, Gyöngyösön, az Erdélyi téren mintegy száz méteren égett a száraz fű. A gyöngyösi hivatásos tűzoltók vízsugárral és kéziszerszámokkal oltották el a tüzet, sérülés nem történt.
A vasárnap sem volt pihenőnapja a tűzoltóknak. Hatvan közelében, a 21-es főút felhajtójánál ütközött össze egy személyautó és egy kisteherautó az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán. A műszaki mentést a hatvani hivatásos tűzoltók végezték.
Vasárnap délután tíz hektáron égett a száraz fű és bozót Abasár külterületén. A gyöngyösi, hatvani és füzesabonyi hivatásos, valamint az abasári önkéntes tűzoltók vízsugarakkal, puttonyfecskendőkkel és kéziszerszámokkal oltották a nagy területre kiterjedt lángokat, amit az erős szél nehezített. Sérülés nem történt.
Ötven négyzetméteren égett vágástéri hulladék Tarnazsadányban, a Kossuth Lajos úton, a lángok átterjedtek egy lakatlan épület tetőszerkezetére és egy melléképületre is. A hevesi hivatásos tűzoltók két vízsugárral oltották el a tüzet, személyi sérülés itt sem történt. Adácson, a Sport úton ötven négyzetméteren égett a nádas vasárnap este. A gyöngyösi tűzoltók gyors beavatkozással megfékezték a lángokat.
A beavatkozást igénylő helyzetek mellett öt téves riasztás futott be a vármegyei katasztrófavédelem ügyeletére.
