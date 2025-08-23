augusztus 23., szombat

Életmentés

Nyolc méter mély kútból mentettek ki egy embert Mátraballán

Címkék#Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság#áramütés#Országos Mentőszolgálat#baleset

Egy 8 méter mély kútból kellett kimenteni egy embert Mátraballán szombat este. Szivattyúszerelés közben ütötte meg az áram.

Heol.hu

Kúttisztítás, szivattyúszerelés közben áramütést szenvedett egy ember Mátraballán, a Fő úton. A bajbajutottat az ingatlan lakója, és két másik ember emelte ki a nyolc méter mély, gyűrűs kútból. A pétervásárai hivatásos tűzoltók vonultak az esethez, áramtalanítottak. A kimentett személyhez mentő érkezett – számolt be a balesetről az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

A tűzoltók egy embert mentettek ki egy 8 méter mély kútból áramütés miatt Mátraballán.
A tűzoltók egy embert mentettek ki egy 8 méter mély kútból áramütés miatt Mátraballán.
Forrás: Illusztráció / Napló-archív

Milyen sérüléseket szenvedett a bajbajutott? 

Arról egyelőre nincsenek információnk, hogy milyen sérüléseket szenvedhetett a bajbajutott, az esettel kapcsolatban megkerestük az Országos Mentőszolgálatot (OMSZ), amint kérdéseinkre válaszolnak, frissítjük cikkünket. 

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, több gólya is áramütés áldozata lett Hatvan térségében:

 

A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
