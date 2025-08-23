1 órája
Nyolc méter mély kútból mentettek ki egy embert Mátraballán
Egy 8 méter mély kútból kellett kimenteni egy embert Mátraballán szombat este. Szivattyúszerelés közben ütötte meg az áram.
Kúttisztítás, szivattyúszerelés közben áramütést szenvedett egy ember Mátraballán, a Fő úton. A bajbajutottat az ingatlan lakója, és két másik ember emelte ki a nyolc méter mély, gyűrűs kútból. A pétervásárai hivatásos tűzoltók vonultak az esethez, áramtalanítottak. A kimentett személyhez mentő érkezett – számolt be a balesetről az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.
Milyen sérüléseket szenvedett a bajbajutott?
Arról egyelőre nincsenek információnk, hogy milyen sérüléseket szenvedhetett a bajbajutott, az esettel kapcsolatban megkerestük az Országos Mentőszolgálatot (OMSZ), amint kérdéseinkre válaszolnak, frissítjük cikkünket.
