Drámai életmentés Mátraballán, megérkezett a mentők válasza

Kútjavítás közben történt súlyos baleset Mátraballán. Egy fiatal férfit áramütés ért munka közben, a mentősök küzdöttek az életéért.

Szombat este áramütés ért egy férfit Mátraballán, a Fő úton, miközben egy kút tisztításán és a szivattyú szerelésén dolgozott. A bajba jutott embert az ingatlan lakója és két másik személy emelte ki a mintegy nyolc méter mély, gyűrűs kútból. A helyszínre a pétervásárai hivatásos tűzoltók érkeztek, akik áramtalanították a rendszert. A mentők ezután átvették az ellátását – számolt be az esetről az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

Mentő szállította kórházba az áramütést szenvedett férfit
Kecskés Lilla, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs szervezője lapunk kérésére elmondta, hogy a helyszínről sikeres újraélesztést követően egy 20 év körüli férfit szállítottak kórházba.

A balesetről korábban ITT írtunk.

 

 

