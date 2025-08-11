Az árokban kötött ki egy autó Hevesben

Egy autó az árokba borult nem messze Mónosbéltől. A rendőrség beszámolója szerint a helyszínelés várhatóan két órát vesz majd igénybe – olvasható a Rutinon.

Forrás: Fotóillusztráció – Mediaworks-archívum

– Anyagi káros baleset történt Mónosbél és Bélapátfalva között, árokba borult egy autó. A balesetben senki nem sérült meg, forgalom korlátozás nincs – árulta el lapunknak Lázár Levente, a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense.

