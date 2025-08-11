augusztus 11., hétfő

TiborcZsuzsanna névnap

Autóbaleset

50 perce

Az árokban kötött ki egy autó Hevesben

Autóbaleset történt Mónosbél és Bélapátfalva között. Mutatjuk a részleteket.

Egy autó az árokba borult nem messze Mónosbéltől. A rendőrség beszámolója szerint a helyszínelés várhatóan két órát vesz majd igénybe – olvasható a Rutinon.

Egy autó az árokba borult Mónosbél közelében.
Forrás: Fotóillusztráció – Mediaworks-archívum

– Anyagi káros baleset történt Mónosbél és Bélapátfalva között, árokba borult egy autó. A balesetben senki nem sérült meg, forgalom korlátozás nincs – árulta el lapunknak Lázár Levente, a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense. 

A hétvégén rengeteg baleset történt az utakon

Két autó ütközött össze az M3-as autópályán Bag közelében vasárnap délután:

Az M3-as autópálya Nyíregyháza felé vezető oldalán, Hatvannál három személygépkocsi ütközött össze vasárnap délelőtt:

Szombat este 10 óra után két baleset is történt az M3-as autópálya 127-es kilométerszelvényénél, Mezőkövesd térségében, a Budapest felé vezető oldalon:

 

A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
