Az árokban kötött ki egy autó Hevesben
Autóbaleset történt Mónosbél és Bélapátfalva között. Mutatjuk a részleteket.
Egy autó az árokba borult nem messze Mónosbéltől. A rendőrség beszámolója szerint a helyszínelés várhatóan két órát vesz majd igénybe – olvasható a Rutinon.
– Anyagi káros baleset történt Mónosbél és Bélapátfalva között, árokba borult egy autó. A balesetben senki nem sérült meg, forgalom korlátozás nincs – árulta el lapunknak Lázár Levente, a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense.
A hétvégén rengeteg baleset történt az utakon
Két autó ütközött össze az M3-as autópályán Bag közelében vasárnap délután:
Két autó karambolozott az M3-ason, hatalmas a torlódás mindkét irányban
Az M3-as autópálya Nyíregyháza felé vezető oldalán, Hatvannál három személygépkocsi ütközött össze vasárnap délelőtt:
Szombat este 10 óra után két baleset is történt az M3-as autópálya 127-es kilométerszelvényénél, Mezőkövesd térségében, a Budapest felé vezető oldalon:
Kettős baleset bénította meg az M3-ast, egy autó teljesen lángba borult
