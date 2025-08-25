Figyelem! Ezekre az autótípusokra pályáznak a tolvajok

Az adatokból egyértelműen látszik, hogy az Opel a leginkább veszélyeztetett, ami nem véletlen. Egyrészt rengeteg ilyen autó van az utakon, másrészt alkatrészei nagyon keresettek. A Suzuki és a Ford sem sokkal marad el, ezek a modellek is könnyen eladhatók, gyakran még a korszerű lopásgátló rendszerekkel sem rendelkeznek.

A leggyakoribb lopási módszer továbbra is a felügyelet nélküli, nyitva hagyott járművek eltulajdonítása.

Emellett gyakori a közterületen hagyott, roncs vagy alacsony értékű autók ellopása is. Ez azt mutatja, hogy a tolvajokat elsősorban a gyors haszon motiválja, a népszerű, könnyen értékesíthető autókat pillanatok alatt tovább lehet adni vagy alkatrészeire bontani.

A szakértők ezért azt javasolják, hogy mindig figyeljünk arra, hol parkolunk, lehetőleg jól megvilágított, forgalmas helyeken, és soha ne hagyjunk értéktárgyakat az utastérben. Érdemes extra biztonsági eszközöket is használni, például kormányzárat, nyomkövetőt vagy garázskaput vezérlő rendszert. Így nemcsak a drága, hanem a hétköznapi autók is biztonságosabbá válnak.

Így történnek mostanság az autólopások

Mi is írtunk egy újféle autólopási módszerről. Az autólopások legújabb módszere egyszerű, mégis alattomos: az ember természetes kíváncsiságára, és arra az ösztönös vágyra épít, hogy talán végre szerencsénk lesz, és találunk egy kis ajándék pénzt. A trükk először Spanyolországban bukkant fel, de mára egész Európában – így Magyarországon is – terjed. A módszer lényege, hogy a tolvaj egy bankjegyet (vagy annak látszó papírlapot) helyez el a szélvédőre, az ablaktörlő alá. Az autós beszáll, beindítja a motort, majd észreveszi a "talált pénzt", és kiszáll, hogy megnézze. Ez a pár másodperc elég – a tolvaj máris beugrik a járó motorral otthagyott autóba, vagy kikapja a belül hagyott táskát, laptopot, telefont, és eltűnik.