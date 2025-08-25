1 órája
Figyelem! Ezekre az autótípusokra pályáznak a tolvajok
Az autótolvajok egyre gyakrabban célozzák a hétköznapi járműveket, nemcsak a drága sportautókat. Az autólopások tavaly elsősorban az Opeleket, Suzukikat és Fordokat érintették, és gyakran a kisebb városokban történtek.
Lakosságarányosan Budapest, közel 1,7 milliós népességével, továbbra is az első helyen áll az autólopások tekintetében. Érdekes azonban, hogy a második és harmadik helyen már kisebb városok szerepelnek, Gyöngyös és Győr, erről írtunk is korábban. A további rangsorban Eger, Kecskemét, Heves és Vác következik.
Melyik autótípust lopták a legtöbbször 2025-ben?
Az autólopások terén az egyik legérdekesebb tendencia, hogy tavaly a Suzukik meglovasítása számottevően növekedett, a megelőző évhez képest kétszer annyi tűnt el. Ennek ellenére a lopások listáját az Opel vezeti, ezt követi a Suzuki, majd a Ford, a negyedik és ötödik helyen pedig a Volkswagen és a Mercedes-Benz áll. A tolvajok gyakran praktikus szempontok alapján választanak célpontot.
Az adatokból egyértelműen látszik, hogy az Opel a leginkább veszélyeztetett, ami nem véletlen. Egyrészt rengeteg ilyen autó van az utakon, másrészt alkatrészei nagyon keresettek. A Suzuki és a Ford sem sokkal marad el, ezek a modellek is könnyen eladhatók, gyakran még a korszerű lopásgátló rendszerekkel sem rendelkeznek.
A leggyakoribb lopási módszer továbbra is a felügyelet nélküli, nyitva hagyott járművek eltulajdonítása.
Emellett gyakori a közterületen hagyott, roncs vagy alacsony értékű autók ellopása is. Ez azt mutatja, hogy a tolvajokat elsősorban a gyors haszon motiválja, a népszerű, könnyen értékesíthető autókat pillanatok alatt tovább lehet adni vagy alkatrészeire bontani.
A szakértők ezért azt javasolják, hogy mindig figyeljünk arra, hol parkolunk, lehetőleg jól megvilágított, forgalmas helyeken, és soha ne hagyjunk értéktárgyakat az utastérben. Érdemes extra biztonsági eszközöket is használni, például kormányzárat, nyomkövetőt vagy garázskaput vezérlő rendszert. Így nemcsak a drága, hanem a hétköznapi autók is biztonságosabbá válnak.
Így történnek mostanság az autólopások
Mi is írtunk egy újféle autólopási módszerről. Az autólopások legújabb módszere egyszerű, mégis alattomos: az ember természetes kíváncsiságára, és arra az ösztönös vágyra épít, hogy talán végre szerencsénk lesz, és találunk egy kis ajándék pénzt. A trükk először Spanyolországban bukkant fel, de mára egész Európában – így Magyarországon is – terjed. A módszer lényege, hogy a tolvaj egy bankjegyet (vagy annak látszó papírlapot) helyez el a szélvédőre, az ablaktörlő alá. Az autós beszáll, beindítja a motort, majd észreveszi a "talált pénzt", és kiszáll, hogy megnézze. Ez a pár másodperc elég – a tolvaj máris beugrik a járó motorral otthagyott autóba, vagy kikapja a belül hagyott táskát, laptopot, telefont, és eltűnik.
