Kiszállsz az autóból? Már viszik is! Ez az új trükk százakat téveszt meg naponta

A rendőrség felhívja a figyelmet arra, hogy értéket soha ne hagyjanak az autóban, még akkor sem, ha csak néhány percre hagyjuk el a járművet. A tolvajoknak sokszor néhány másodperc is elég ahhoz, hogy kárt okozzanak. Zárjuk le, vegyük ki az értékeinket, és ne dőljünk be a „túl szép, hogy igaz legyen” helyzeteknek. Tanácsolják még azt is, hogy használjunk az autóba beépített mechanikai védelem mellett kiegészítő biztonsági eszközöket, kormányzárat, sebességváltózárat. Az elektronikus riasztórendszer mellett érdemes indításgátlót vagy akár nyomkövető eszközöket elrejteni, ami a visszaszerzés kapcsán segítség lehet a tulajdonos és a rendőrség számára is.