Kigyulladt egy autószerelő műhely Andornaktályán

Mintegy háromszáz négyzetméteren égett Turán az Aradi vértanúk útján két családi ház kertjében szárazfű, szemét, bozótos, gumi és egy romos melléképület ablakkerete. A helyszínre a hatvani hivatásos tűzoltók érkeztek, az egység két vízsugárral a tüzet eloltotta.

Szombat hajnalban Balaton községben a Kossuth Lajos úton ház égett. A helyszínen százötven négyzetméteres melléképület, fatároló, mezőgazdasági kisgépek teljes terjedelmében égtek. A tűz kis mértékben a főépületre is átterjedt. Az egri hivatásos tűzoltók három vízsugárral végezték az oltást. Személyi sérülés nem történt.

Vasárnapi esetek

Mintegy negyven négyzetméteren autószerelő műhely égett vasárnap hajnalban Andornaktályán a II. Rákóczi Ferenc utcában. Az egri hivatásos tűzoltók két vízsugárral oltották el a tüzet. Személyi sérülés nem történt.