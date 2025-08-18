augusztus 18., hétfő

Ilona névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tűz ütött ki

36 perce

Kigyulladt egy autószerelő műhely Andornaktályán

Címkék#kigyulladt#balesetek#autószerelő műhely

A hétvégén rengeteg tűzesethez riasztották a tűzoltókat a vármegyében. Vasárnap hajnalban egy autószerelő műhely gyulladt ki Andornaktályán, de a vármegyében több helyen égett a tarló, a nádas és a száraz növényzet is.

Heol.hu

Andornaktályán, a II. Rákóczi Ferenc utcában vasárnap hajnalban mintegy negyven négyzetméteren lángra kapott egy autószerelő műhely. A helyszínre érkező egri hivatásos tűzoltók két vízsugárral oltották el a tüzet – számolt be a tűzesetről a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Autószerelő műhely gyulladt ki Hevesben
Autószerelő műhely gyulladt ki Hevesben. A fotó illusztáció. Forrás: MW/archív

A hétvégén 29 alkalommal avatkoztak be vármegyénk tűzoltói. A 22 tűzesetet és 7 műszaki mentést összesen 35 hivatásos, 5 önkormányzati és 5 önkéntes tűzoltóegység kezelte.

Szombati esetek

Kigyulladt a tarló és a nádas Átány közelében, a 32113-as út mellett. A hevesi és a füzesabonyi hivatásos tűzoltók egy hevesi vízszállító jármű segítségével oltották el a tüzet. A lángok összesen mintegy húsz hektárt érintettek.

Lángra kapott a száraz fű és a gyümölcsös egy Heves és Boconád közötti területen. Mintegy kétezer négyzetméterre terjedt ki a tűz, amelyben leégett egy kisebb tároló és egy utánfutó is. A hevesi hivatásos tűzoltók 2 vízsugárral és kéziszerszámokkal oltották el a lángokat.

Bajba jutott kirándulónak segítettek a tűzoltók a Gyöngyöshöz tartozó Mátrafüreden, a Kozmáry-kilátó közelében. A túrázó egy lábsérülés miatt nem tudott továbbmenni, ezért a raj hordágyon lehozta és átadta őt a mentőknek.

Mintegy háromszáz négyzetméteren égett Turán az Aradi vértanúk útján két családi ház kertjében szárazfű, szemét, bozótos, gumi és egy romos melléképület ablakkerete.  A helyszínre a hatvani hivatásos tűzoltók érkeztek, az egység két vízsugárral a tüzet eloltotta.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Szombat hajnalban Balaton községben a Kossuth Lajos úton ház égett. A helyszínen százötven négyzetméteres melléképület, fatároló, mezőgazdasági kisgépek teljes terjedelmében égtek. A tűz kis mértékben a főépületre is átterjedt.  Az egri hivatásos tűzoltók három vízsugárral végezték az oltást. Személyi sérülés nem történt.

Vasárnapi esetek

Mintegy negyven négyzetméteren autószerelő műhely égett vasárnap hajnalban Andornaktályán a II. Rákóczi Ferenc utcában. Az egri hivatásos tűzoltók két vízsugárral oltották el a tüzet. Személyi sérülés nem történt.

Kigyulladt egy személyautó Mátraderecske és Mátraballa közötti, a 2411-es út 6-os kilométerszelvénye közelében. A lángokat a pétervásárai hivatásos tűzoltók oltották el egy vízsugár segítségével.

Bozótosba hajtott egy személyautó a 3-as főúton, Atkár térségében, a 73-as kilométerszelvény közelében. A balesethez a hatvani hivatásos tűzoltókat riasztották, akik áramtalanították a járművet.

Felborult egy személyautó a 3-as főút Hort és Gyöngyös közötti szakaszán, a 78-as kilométerszelvénynél. A balesethez a gyöngyösi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik áramtalanították a gépkocsit.

Az Agria Speciális Mentő és Tűzoltó Csoport önkéntesei vonultak Bélapátfalva, Bocskai István utcába. A jelzett helyen egy családi ház padlására darazsak költöztek. A Speciális mentők a darazsakat kitolós létra használatával, kézi szerszámokkal eltávolították. Személyi sérülés nem történt.

Tűz keletkezett egy családi ház alagsorában Nagykökényesen, a Dózsa György úton. Berendezési tárgyak égtek mintegy öt négyzetméteren. A hatvani hivatásos tűzoltók eloltották a tüzet, hőkamerával átvizsgálták, majd kiszellőztették az épület alagsorát.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu