1 órája
Kigyulladt egy autószerelő műhely Andornaktályán
A hétvégén rengeteg tűzesethez riasztották a tűzoltókat a vármegyében. Vasárnap hajnalban egy autószerelő műhely gyulladt ki Andornaktályán, de a vármegyében több helyen égett a tarló, a nádas és a száraz növényzet is.
Andornaktályán, a II. Rákóczi Ferenc utcában vasárnap hajnalban mintegy negyven négyzetméteren lángra kapott egy autószerelő műhely. A helyszínre érkező egri hivatásos tűzoltók két vízsugárral oltották el a tüzet – számolt be a tűzesetről a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.
A hétvégén 29 alkalommal avatkoztak be vármegyénk tűzoltói. A 22 tűzesetet és 7 műszaki mentést összesen 35 hivatásos, 5 önkormányzati és 5 önkéntes tűzoltóegység kezelte.
Szombati esetek
Kigyulladt a tarló és a nádas Átány közelében, a 32113-as út mellett. A hevesi és a füzesabonyi hivatásos tűzoltók egy hevesi vízszállító jármű segítségével oltották el a tüzet. A lángok összesen mintegy húsz hektárt érintettek.
Lángra kapott a száraz fű és a gyümölcsös egy Heves és Boconád közötti területen. Mintegy kétezer négyzetméterre terjedt ki a tűz, amelyben leégett egy kisebb tároló és egy utánfutó is. A hevesi hivatásos tűzoltók 2 vízsugárral és kéziszerszámokkal oltották el a lángokat.
Bajba jutott kirándulónak segítettek a tűzoltók a Gyöngyöshöz tartozó Mátrafüreden, a Kozmáry-kilátó közelében. A túrázó egy lábsérülés miatt nem tudott továbbmenni, ezért a raj hordágyon lehozta és átadta őt a mentőknek.
Minden túrázó rémálma vált valóra a Mátrában, azonnal az erdőbe vonultak a tűzoltók - frissítve
Mintegy háromszáz négyzetméteren égett Turán az Aradi vértanúk útján két családi ház kertjében szárazfű, szemét, bozótos, gumi és egy romos melléképület ablakkerete. A helyszínre a hatvani hivatásos tűzoltók érkeztek, az egység két vízsugárral a tüzet eloltotta.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
Szombat hajnalban Balaton községben a Kossuth Lajos úton ház égett. A helyszínen százötven négyzetméteres melléképület, fatároló, mezőgazdasági kisgépek teljes terjedelmében égtek. A tűz kis mértékben a főépületre is átterjedt. Az egri hivatásos tűzoltók három vízsugárral végezték az oltást. Személyi sérülés nem történt.
Vasárnapi esetek
Mintegy negyven négyzetméteren autószerelő műhely égett vasárnap hajnalban Andornaktályán a II. Rákóczi Ferenc utcában. Az egri hivatásos tűzoltók két vízsugárral oltották el a tüzet. Személyi sérülés nem történt.
Kigyulladt egy személyautó Mátraderecske és Mátraballa közötti, a 2411-es út 6-os kilométerszelvénye közelében. A lángokat a pétervásárai hivatásos tűzoltók oltották el egy vízsugár segítségével.
Bozótosba hajtott egy személyautó a 3-as főúton, Atkár térségében, a 73-as kilométerszelvény közelében. A balesethez a hatvani hivatásos tűzoltókat riasztották, akik áramtalanították a járművet.
Felborult egy személyautó a 3-as főút Hort és Gyöngyös közötti szakaszán, a 78-as kilométerszelvénynél. A balesethez a gyöngyösi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik áramtalanították a gépkocsit.
Az Agria Speciális Mentő és Tűzoltó Csoport önkéntesei vonultak Bélapátfalva, Bocskai István utcába. A jelzett helyen egy családi ház padlására darazsak költöztek. A Speciális mentők a darazsakat kitolós létra használatával, kézi szerszámokkal eltávolították. Személyi sérülés nem történt.
Tűz keletkezett egy családi ház alagsorában Nagykökényesen, a Dózsa György úton. Berendezési tárgyak égtek mintegy öt négyzetméteren. A hatvani hivatásos tűzoltók eloltották a tüzet, hőkamerával átvizsgálták, majd kiszellőztették az épület alagsorát.
Kettészakadt a kis hevesi falu a vasárnapi zivatarban: megtörtént, amire csak kevesen gondolnak
A mentőhelikopterhez sietett egy kislány Szilvásváradon - amit tett, arra a légimentők sem voltak felkészülve